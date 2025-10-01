Language
    'पाकिस्‍तान को देख उसका खून खौलता है', कोच Kapil Dev ने कुलदीप यादव के बारे में किया बड़ा खुलासा

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 11:28 AM (IST)

    कुलदीप यादव ने एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। चाइनामैन ने टूर्नामेंट में 7 मैचों में 17 विकेट चटकाए और वो सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। कुलदीप ने पाकिस्‍तान के खिलाफ एशिया कप में कुल तीन मैच खेले और आठ विकेट झटके। कुलदीप के कोच कपिल देव ने कहा कि पाकिस्‍तान को देखकर उसका खून खौलता है। कपिल देव ने बड़ा खुलासा किया।

    कुलदीप यादव ने एशिया कप फाइनल में चार विकेट झटके

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम ने रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप खिताब जीता। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्‍व वाली टीम इंडिया ने फाइनल में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान को रौंदकर खिताब अपने नाम किया।

    भारतीय टीम को जीत दिलाने में चाइनामैन कुलदीप यादव ने अहम भूमिका निभाई। बाएं हाथ के रिस्‍ट स्पिनर ने टूर्नामेंट में सात मैचों में कुल 17 विकेट चटकाए। वो टूर्नामेंट में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे।

    कुलदीप का पाक के खिलाफ रिकॉर्ड

    पाकिस्‍तान के खिलाफ कुलदीप यादव का रिकॉर्ड बेहतरीन रहा। उन्‍होंने एशिया कप में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान के खिलाफ तीन मैच खेले और आठ विकेट झटके। इसमें फाइनल में चार विकेट लेने वाला प्रदर्शन शामिल है। वैसे, कुलदीप ने पाकिस्‍तान के खिलाफ कुल 10 मैचों में 12.56 की औसत से कुल 23 विकेट चटकाए हैं।

    कुलदीप यादव के बचपन के कोच कपिल देव ने टाइम्‍स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए अपने शिष्‍य के बारे में एक बड़ा खुलासा किया। उन्‍होंने बताया कि पाकिस्‍तान को देखकर कुलदीप का खून खौलता है।

    पाकिस्‍तान को देखते ही उसका खून खौलता है। पाकिस्‍तान ने बच्‍चे और नौसीखियों की टीम भेजी थी इस बार। मैंने कुलदीप से कहा- तेरा कोच एक सोल्‍जर है। अनुशासन खून में हैं। अनुशासन के साथ खेलना। तुम पाकिस्‍तान से नहीं हार सकते।

    कुलदीप का फॉर्म शुभ संकेत

    भारतीय टीम अब वेस्‍टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की सीरीज में हिस्‍सा लेगी। कुलदीप यादव का फॉर्म टीम इंडिया के लिए शुभ संकेत है। कुलदीप को इंग्‍लैंड दौरे पर टेस्‍ट सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला था। मगर अब वेस्‍टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज है, जिसमें कुलदीप के खेलने के प्रबल अवसर हैं।

    कुलदीप यादव आगामी टेस्‍ट सीरीज में स्पिन विभाग की अगुवाई करते हुए नजर आ सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन के संन्‍यास लेने के बाद कुलदीप के प्‍लेइंग 11 में नजर आने के मजबूत अवसर हैं। भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टेस्‍ट 2 अक्‍टूबर से अहमदाबाद में खेला जाएगा।

