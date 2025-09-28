Kuldeep Yadav Record: एशिया कप में कुलदीप यादव की फिरकी का चला जादू, लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ बने नंबर-1 गेंदबाज

Kuldeep Yadav Record कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बेहतरीन गेंदबाजी की। उनकी वजह से ही पाकिस्तानी टीम बैकफुट पर चली गई है। अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए कुलदीप ने चार ओवर में 30 रन देक चार विकेट चटकाए। इन चार विकेटों की मदद से कुलदीप एशिया कप के नंबर-1 गेंदबाज बन गए।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs PAK Final: एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत और पाकिस्तान पहली बार आमने-सामने हुए। टी20 प्रारूप के इस मैच में भारतीय टीम के स्पिनर्स ने घातक गेंदबाजी की। कुलदीप, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती की तिकड़ी ने मिलकर कुल 8 विकेट चटकाए। इसमें कुलदीप का योगदान ज्यादा रहा। उन्होंने इतिहास भी रचा।

फाइनल में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ साहिबजादा फरहान और फखर जमां ने अच्छी बल्लेबाजी की। इसके बाद भारतीय स्पिनर्स ने टीम की वापसी करवाई और उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया। कुलदीप यादव भारत के लिए सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे। उन्होंने पाक टीम की बैटिंग ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रख दी।

कुलदीप ने चटकाए चार विकेट कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट झटके। कुलदीप ने सैम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी और फहीम अशरफ को पवेलियन भेजा है। इसी के साथ वह एशिया कप (वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट मिलाकर) के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ दिया।

मलिंगा का रिकॉर्ड टूटा कुलदीप के नाम एशिया कप (वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट) में अब कुल 35 विकेट हो गए हैं। वहीं, मलिंगा ने एशिया कप (वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट) में 32 विकेट चटकाए थे। अब एशिया कप के दोनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में कुलदीप ने सभी गेंदबाजों को पीछे करते हुए नंबर-1 का ताज हासिल कर लिया है।