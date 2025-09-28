Language
    Kuldeep Yadav Record: एशिया कप में कुलदीप यादव की फिरकी का चला जादू, लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ बने नंबर-1 गेंदबाज

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:30 PM (IST)

    Kuldeep Yadav Record कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बेहतरीन गेंदबाजी की। उनकी वजह से ही पाकिस्तानी टीम बैकफुट पर चली गई है। अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए कुलदीप ने चार ओवर में 30 रन देक चार विकेट चटकाए। इन चार विकेटों की मदद से कुलदीप एशिया कप के नंबर-1 गेंदबाज बन गए।

    कुलदीप यादव ने मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ा।

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs PAK Final: एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत और पाकिस्तान पहली बार आमने-सामने हुए। टी20 प्रारूप के इस मैच में भारतीय टीम के स्पिनर्स ने घातक गेंदबाजी की। कुलदीप, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती की तिकड़ी ने मिलकर कुल 8 विकेट चटकाए। इसमें कुलदीप का योगदान ज्यादा रहा। उन्होंने इतिहास भी रचा।

    फाइनल में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ साहिबजादा फरहान और फखर जमां ने अच्छी बल्लेबाजी की। इसके बाद भारतीय स्पिनर्स ने टीम की वापसी करवाई और उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया। कुलदीप यादव भारत के लिए सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे। उन्होंने पाक टीम की बैटिंग ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रख दी।

    कुलदीप ने चटकाए चार विकेट

    कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट झटके। कुलदीप ने सैम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी और फहीम अशरफ को पवेलियन भेजा है। इसी के साथ वह एशिया कप (वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट मिलाकर) के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ दिया।

    मलिंगा का रिकॉर्ड टूटा

    कुलदीप के नाम एशिया कप (वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट) में अब कुल 35 विकेट हो गए हैं। वहीं, मलिंगा ने एशिया कप (वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट) में 32 विकेट चटकाए थे। अब एशिया कप के दोनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में कुलदीप ने सभी गेंदबाजों को पीछे करते हुए नंबर-1 का ताज हासिल कर लिया है।

    एक T20I सीरीज में सर्वाधिक विकेट (पूर्ण सदस्य टीमें):

    • 17 - कुलदीप यादव, एशिया कप 2025 (इकोनॉमी: 6.27)
    • 17 - फजलहक फारूकी, T20 WC 2024 (इकोनॉमी: 6.31)
    • 17 - अर्शदीप सिंह, T20 WC 2024 (इकोनॉमी: 7.16)
    • 16 - वानिंदु हसरंगा, T20 WC 2021 (इकोनॉमी: 5.20)

    कुलदीप के एशिया कप में विकेट

    • वनडे में 11 मैच की 10 पारियों में 19 विकेट
    • टी20 में 7 मैच की 7 पारियों में 17 विकेट

    अक्षर-चक्रवर्ती की भी घातक गेंदबाजी

    पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कुलदीप के अलावा, वरुण चक्रवर्ती ने अपने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट चटकाए। इसके अलावा अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट झटके। इन प्लेयर्स की वजह से ही पाकिस्तानी टीम सिर्फ 146 रनों पर सिमट गई।

