टी20 वर्ल्ड कप-2026 के लिए टीम इंडिया में चुने जाने के बाद आया ईशान किशन का पहला रिएक्शन, देखें Video

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। लगभग दो साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन का वर्ल्ड कप खेलने का सपना पूरा होने वाला है। अजीत अगरकर की सीनियर सेलेक्शन कमेटी ने अगले साल भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्डकप के लिए ईशान को टीम इंडिया में जगह दी है। टीम में वापसी के बाद बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का पहला रिएक्शन सामने आया है।

ईशान साल 2024 में साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम इंडिया के हिस्सा थे, लेकिन मानसिक तनाव के कारण दौरा बीच में छोड़कर वापस भारत आ गए थे। ईशान ने हालांकि, अपना आखिरी मैच गुवाहाटी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 28 नवंबर 2023 को खेला था। साउथ अफ्रीका दौरे पर उन्हें प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली थी।

ईशान ने दिया पहला रिएक्शन अब वह टीम में लौटे हैं क्योंकि मैनेजमेंट को ऐसा टॉप ऑर्डर में एक विकेटकीपर बल्लेबाज चाहिए था और ईशान इसमें खरा उतरे। वह अभी अच्छी फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं। उनकी कप्तानी में झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था। टीम इंडिया में वापसी करने के बाद ईशान ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, "बहुत शुक्रिया। टीम इंडिया में वापसी कर अच्छा लग रहा है।"

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मचाया धमाल ईशान ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दमदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 10 पारियों में 517 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 57.44 का रहा और स्ट्राइक रेट 197 का रहा। इस टूर्नामेंट में उनकी सबसे अच्छी पारी फाइनल में आई। हरियाणा के खिलाफ खेले गए फाइनल में ईशान ने 49 गेंदों पर 101 रनों की पारी खेली थी। उनकी इस पारी से झारखंड ने तीन विकेट के नुकसान पर 262 रन बनाए थे। अपनी पारी में ईशान ने 10 छक्के और चार चौके लगाए। झारखंड ने 69 रनों से मैच जीता और ईशान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।