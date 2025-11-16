Sanju Samson ने क्यों छोड़ी Rajasthan Royals? फ्रेंचाइजी के मालिक ने बताई असली वजह

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Why Sanju Samson left Rajasthan Royals: आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले सभी 10 टीमों ने अपनी-अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है। शनिवार यानी 15 नवंबर को आईपीएल ट्रेड में सबसे ज्यादा चर्चा संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा ने लूटी।

जहां संजू सैमसन का राजस्थान रॉयल्स के साथ ऑफिशिल तौर से रिश्ता खत्म हो गया है। सीएसके की टीम ने संजू को ट्रेड के जरिए अपनी टीम में शामिल कर लिया है। इस ट्रेड में रवींद्र जडेजा और सैम करन RR की टीम में चले गए हैं। अब संजू के राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़ने के पीछे की असली वजह फ्रेंचाइजी के मालिक ने बताई है।

Sanju Samson ने क्यों छोड़ी Rajasthan Royals की टीम? दरअसल, राजस्थान रॉयल्स के मालिक मनोज बडाले (Manoj Badale) ने संजू सैमसन (Sanju Samson Left RR) के टीम को छोड़ने को लेकर खुद पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि संजू सैमसन ने आईपीएल 2025 के बीच में पहली बार फ्रेंचाइजी छोड़ने की इच्छा व्यक्त की थी। सैमसन को ऑलराउंडर सैम करन और रवींद्र जडेजा के बदले आईपीएल 2026 के लिए सीएसके में ट्रेड किया गया है।

बता दें कि संजू सैमसन पहली बार 2013 से 2015 तक RR का हिस्सा रहे। फिर उन्होंने दो सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले। 2018 में वह फिर से राजस्थान लौटे और 2025 तक टीम के साथ बने रहे। आखिर Sanju ने जाने का फैसला क्यों किया? मनोज बडाले ने बताया कि बात पिछली सीजन के अंत में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच के बाद शुरू हुई थी। उस मैच के बाद संजू सैमसन ने टीम मैनेजमेंट से बातचीत की थी।