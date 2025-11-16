Language
    Sanju Samson ने क्यों छोड़ी Rajasthan Royals? फ्रेंचाइजी के मालिक ने बताई असली वजह

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 12:38 PM (IST)

    Sanju Samson: आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स छोड़ दी है और उन्हें सीएसके (Chennai Super Kings) में ट्रेड किया गया है, जिसके बदले रवींद्र जडेजा और सैम करन आरआर (Rajasthan Royals) में शामिल हुए। राजस्थान रॉयल्स के मालिक मनोज बडाले ने बताया कि संजू ने टीम के खराब प्रदर्शन और मानसिक थकान के कारण यह फैसला लिया। संजू अपने आईपीएल करियर में एक नया अध्याय शुरू करना चाहते थे।  

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Why Sanju Samson left Rajasthan Royals: आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले सभी 10 टीमों ने अपनी-अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है। शनिवार यानी 15 नवंबर को आईपीएल ट्रेड में सबसे ज्यादा चर्चा संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा ने लूटी।

    

    जहां संजू सैमसन का राजस्थान रॉयल्स के साथ ऑफिशिल तौर से रिश्ता खत्म हो गया है। सीएसके की टीम ने संजू को ट्रेड के जरिए अपनी टीम में शामिल कर लिया है। इस ट्रेड में रवींद्र जडेजा और सैम करन RR की टीम में चले गए हैं। अब संजू के राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़ने के पीछे की असली वजह फ्रेंचाइजी के मालिक ने बताई है। 

    दरअसल, राजस्थान रॉयल्स के मालिक मनोज बडाले (Manoj Badale) ने संजू सैमसन (Sanju Samson Left RR) के टीम को छोड़ने को लेकर खुद पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि संजू सैमसन ने आईपीएल 2025 के बीच में पहली बार फ्रेंचाइजी छोड़ने की इच्छा व्यक्त की थी। सैमसन को ऑलराउंडर सैम करन और रवींद्र जडेजा के बदले आईपीएल 2026 के लिए सीएसके में ट्रेड किया गया है।

    बता दें कि संजू सैमसन पहली बार 2013 से 2015 तक RR का हिस्सा रहे। फिर उन्होंने दो सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले। 2018 में वह फिर से राजस्थान लौटे और 2025 तक टीम के साथ बने रहे।

    आखिर Sanju ने जाने का फैसला क्यों किया?

    मनोज बडाले ने बताया कि बात पिछली सीजन के अंत में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच के बाद शुरू हुई थी। उस मैच के बाद संजू सैमसन ने टीम मैनेजमेंट से बातचीत की थी।

    बडेल के अनुसार, संजू बहुत ईमानदार इंसान हैं। मैच के बाद हुई मीटिंग में उन्होंने बताया कि वह मानसिक रूप से बहुत थक गए हैं। RR के सबसे खराब सीजन ने उन्हें काफी प्रभावित किया।

    इसके अलावा उन्होंने बताया कि वह बात दिल से बोलते हैं। उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि बाहर भी बहुत कुछ किया है। वह राजस्थान रॉयल्स की बहुत परवाह करता है और मुझे लगता है कि 18 सालों में हमारे सबसे खराब सीजन ने उसे बहुत थका दिया। 14 साल का सबसे अच्छा समय थोड़े से ब्रेक के साथ राजस्थान रॉयल्स को देने के बाद,उसे लगा कि उसे अपने आईपीएल सफर के अंत को ताजा करने के लिए एक नए अध्याय की जरूरत है।

