    IPL 2026 Auction: कोलकाता में धोनी के खास से मिलने को बेताब हैं मथीसा पथिराना, टीम में आने के बाद बताई पहली इच्छा

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:02 PM (IST)

    चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाले श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीसा पथीराना इस बार तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स में खेलत ...और पढ़ें

    मथीसा पथीराना को मिली नई टीम

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अपने आईपीएल करियर की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स के साथ करने वाले मथीसा पथीराना अब कोलकाता नाइट राइडर्स में खेलते हुए नजर आएंगे। आईपीएल-2026 की नीलामी में तीन बार की चैंपियन ने श्रीलंकाई तेज गेंदबाज को 18 करोड़ की कीमत में खरीदा है। कोलकाता में आने के बाद मथीसा ने अपना पहला रिएक्शन दिया है और कहा कि वह एक शख्स से मिलने के लिए उतावले हैं।

    मथीसा पथीराना 2022 से आईपीएल खेल रहे हैं और चेन्नई के लिए ही खेले हैं। इस सीजन उन्हें नई टीम मिली है। कोलकाता को एक विदेशी तेद गेंदबाज की जरूरत थी जो उसे डैथ ओवरों के साथ-साथ नई गेंद से सफलता दिला सके। पथीराना इस काम में माहिर हैं।

    इस खिलाड़ी से मिलने को बेताब

    पथीराना ने कहा है कि वह कोलकाता में जाने को लेकर बेसब्र हैं। फ्रेंचाइजी द्वारा जारी एक वीडियो में उन्होंने कहा कि वह कोलकाता में ड्वेन ब्रावो से मिलना चाहते हैं और उनके साथ काम करना चाहते हैं। पथीराना ने कहा, "मैं पर्पल और गोल्ड आर्मी के साथ जुड़ने को लेकर काफी उत्सुक हूं। इसके अलावा मैं एक बार फिर ब्रावो के साथ करने को लेकर उत्साहित हूं। आप सभी का शु्क्रिया।"

    चेन्नई में साथ खेले

    दरअसल, ब्रावो पहले चेन्नई में ही खेलते थे और टीम के गेंदबाजी कोच भी रहे हैं। पथीराना भी उनके साथ खेले हैं और चेन्नई से ही दोनों एक-दूसरे को जानते हैं। दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हैं। ऐसे में पथीराना दोबारा ब्रावो को लेकर काम करने को लेकर उत्साहित है।

