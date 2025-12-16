IPL 2026 Auction: कोलकाता में धोनी के खास से मिलने को बेताब हैं मथीसा पथिराना, टीम में आने के बाद बताई पहली इच्छा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अपने आईपीएल करियर की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स के साथ करने वाले मथीसा पथीराना अब कोलकाता नाइट राइडर्स में खेलते हुए नजर आएंगे। आईपीएल-2026 की नीलामी में तीन बार की चैंपियन ने श्रीलंकाई तेज गेंदबाज को 18 करोड़ की कीमत में खरीदा है। कोलकाता में आने के बाद मथीसा ने अपना पहला रिएक्शन दिया है और कहा कि वह एक शख्स से मिलने के लिए उतावले हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मथीसा पथीराना 2022 से आईपीएल खेल रहे हैं और चेन्नई के लिए ही खेले हैं। इस सीजन उन्हें नई टीम मिली है। कोलकाता को एक विदेशी तेद गेंदबाज की जरूरत थी जो उसे डैथ ओवरों के साथ-साथ नई गेंद से सफलता दिला सके। पथीराना इस काम में माहिर हैं।

इस खिलाड़ी से मिलने को बेताब पथीराना ने कहा है कि वह कोलकाता में जाने को लेकर बेसब्र हैं। फ्रेंचाइजी द्वारा जारी एक वीडियो में उन्होंने कहा कि वह कोलकाता में ड्वेन ब्रावो से मिलना चाहते हैं और उनके साथ काम करना चाहते हैं। पथीराना ने कहा, "मैं पर्पल और गोल्ड आर्मी के साथ जुड़ने को लेकर काफी उत्सुक हूं। इसके अलावा मैं एक बार फिर ब्रावो के साथ करने को लेकर उत्साहित हूं। आप सभी का शु्क्रिया।"