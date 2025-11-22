IND A vs BAN A: 'मेरे दिमाग में पता नहीं क्या...',सुपर ओवर में भारत को हराने के बाद बांग्लादेशी कप्तान ने बताया जीत का पल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India A vs Bangladesh A Super Over: बांग्लादेश ए की टीम ने राइजिंग एशिया कप का सेमीफाइनल मैच में इंडिया-ए टीम को हराया। इस मैच में भारत को जीत के लिए 195 रन का टारगेट मिला था और इंडिया ए की टीम 194 रन ही बना सकी।

इसके बाद मैच सुपर ओवर में चला गया, जहां बांग्लादेश को भारत को जीत के लिए 1 रन का टारगेट दिया था और बांग्लादेश ने इसे चेज कर लिया और टीम इंडिया सुपर ओवर में हार गई। सुपर ओवर रोमांच के बाद बांग्लादेशी टीम के कप्तान अकबर अली ने भारत पर मिली जीत की कहानी बताई। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

India A vs Bangladesh A: सुपर ओवर में हारी इंडिया-ए की टीम दरअसल, दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया-ए बनाम बांग्लादेश-ए (India A vs Bangladesh A Super Over Highlights) का एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का सेमीफाइनल मैच खेला गया। इस मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश-ए टीम ने 6 विकेट पर 194 रन बनाए।

ओपनर हबीबुर रहमान सोहन ने 3 चौके और 5 छक्कों की मदद से 46 गेंद पर 65 रन की पारी खेली। वहीं, एसएस मेहरोब ने महज 18 गेंदों पर नाबाद 48 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के क अलावा एक चौका शामिल रहा। आखिरी दो ओवर में बांग्लादेश ने 50 रन बनाए और इस तरह बांग्लादेश-ए की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाए।

इसके जवाब में भारतीय टीम की तरफ से वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) और प्रियांश आर्य ने शानदार शुरुआत की और दोनों के बीच 53 रन की साझेदारी हुई। वैभव ने 38 रन तो प्रियांश ने 44 रन बनाए। उनके अलावा जितेश शर्मा ने 33 रन और नेहाल ने 32 रन की नाबाद पारी खेली। ये मैच भारत ने सुपर ओवर तक पहुंचाया।

सुपर ओवर में भारत ने कोई रन नहीं बनाया। भारत की ओर से सुपर ओवर में जितेश शर्मा और रमनदीप सिंह बैटिंग करने आए लेकिन दोनों विकेट गिर गए और भारत कोई रन नहीं बना सका। हैरानी ये हुई कि वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में नहीं भेजा गया।

इस तरह बांग्लादेश को जीत के लिए सुपर ओवर में 1 रन का टारगेट मिला। सुपर ओवर में सुयश शर्मा ने भारत की ओर से पहली गेंद पर यासिर अली का विकेट लिया, लेकिन दूसरी गेंद पर उन्होंने वाइड दी और बांग्लादेश ये मैच जीत गया।