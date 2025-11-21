IND A vs BAN A: वैभव सूर्यवंशी ने सुपर ओवर में क्यों नहीं की बल्लेबाजी? कप्तान जितेश शर्मा ने बताया पूरा सच
ACC Mens Asia Cup Rising Stars 2025 के पहले सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश ए ने सुपर ओवर में भारत ए को हराकर शान से फाइनल में एंट्री मार ली है। बांग्लादेश-ए अब पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दूसरे सेमीफाइनल के विजेता टीम से फाइनल में भिड़ेगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। राइजिंग स्टार्स एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में इंडिया ए को सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश ए ने जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई। हैरान करने बात यह रही कि स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए नहीं उतारा। हार के बाद कप्तान जितेश शर्मा ने इसका कारण बताया।
शुक्रवार, 21 नवंबर को भारत ए दोहा में बांग्लादेश से सुपर ओवर हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया। दोनों टीमों ने निर्धारित 20 ओवर में 194 रन बनाए। मैच सुपर में पहुंचा। यहां एक हैरान करने वाला नजारा दिखा। भारत ने सुपर ओवर के लिए जितेश शर्मा, आशुतोष शर्मा और रमनदीप सिंह को चुना। वहीं, सूर्यवंशी को बाहर रखा, जिन्होंने इससे पहले 15 गेंदों पर दो चौकों और चार छक्कों की मदद से 38 रन बनाए थे।
'आखिरी फैसला मेरा'
मैच के बाद के प्रेजेंटेशन समारोह में जितेश ने कहा, टीम में वैभव और प्रियांश पावरप्ले के माहिर हैं, जबकि डेथ ओवरों में आशुतोष और रमनदीप अपनी इच्छानुसार बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसलिए सुपर ओवर की लाइनअप पूरी टीम का फैसला था और आखिरी फैसला मैंने ही लिया।
हार की ली पूरी जिम्मेदारी
जितेश ने भी हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा, एक सीनियर होने के नाते, मुझे मैच पूरा करना चाहिए था। यह सीखने के बारे में है, सिर्फ जीतने या हारने के बारे में नहीं। क्या पता, ये युवा खिलाड़ी किसी दिन भारत के लिए वर्ल्ड कप जीत जाएं। प्रतिभा के मामले में वे आसमान छू रहे हैं। यह सब सीखने और अनुभव हासिल करने के बारे में है।
सुपर ओवर में भारत फिसड्डी
बता दें कि सुपर ओवर में भारत ए संघर्ष करते हुए दिखाई दिया। सुपर ओवर में इंडिया ए की तरफ से जितेश और रमनदीप बल्लेबाजी के लिए आए। बांग्लादेश ए के तेज गेंदबाज रिपन ने पहली गेंद पर जितेश शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। वहीं, दूसरी बॉल पर आशुतोष बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हुए।
सुपर ओवर में भारत एक भी रन नहीं बना सका। एक रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश ने भी पहली गेंद पर विकेट गंवाया। सुयश शर्मा ने दूसरी गेंद वाइड कर दी और बांग्लादेश ने मैच जीत लिया।
