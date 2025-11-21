IND A vs BAN A: वैभव सूर्यवंशी को न भेजकर भारत ए ने कर दी बड़ी गलती, सुपर ओवर में गंवा दिया फाइनल का टिकट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ACC Mens Asia Cup Rising Stars 2025 के पहले सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश ए ने सुपर ओवर में भारत ए को हराकर शान से फाइनल में एंट्री मार ली है। बांग्लादेश-ए अब पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दूसरे सेमीफाइनल के विजेता टीम से फाइनल में भिड़ेगी।

पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ए ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाए। गुरजपनीत ने दो विकेट चटकाए। हर्ष दुबे, सुयश शर्मा, रमनदीप सिंह और नमन धीर को एक-एक विकेट मिला। इसके जवाब में इंडिया ए ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 194 रन बनाकर स्कोर बराबर कर दिया। सुपर ओवर में भारत एक भी रन नहीं बना सका और बांग्लादेश ने आसानी से मैच जीत लिया।

बांग्लादेश ने की ठोस शुरुआत मैच में इंडिया ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश ने 4.2 ओवर में 43 रन जोड़ ठोस शुरुआत की, लेकिन जिशान आलम (26) को गुरजपनीत ने आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। बांग्लादेश का दूसरा विकेट 76 के स्कोर पर गिरा, जब जवाद अबरार को रमनदीप ने आउट किया।

अबू हैदर अपना खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए। दूसरे छोर से हबीबुर रहमान सोहन ने अर्धशतक पूरा किया। वह 65 रन बनाकर आउट हुए। अंत में मेहेरोब ने 18 गेंद पर 48 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम को 200 के करीब पहुंचाया।

वैभव ने का तूफान लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या ने ताबड़तोड़ शुरूआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 22 गेंद पर 53 रन जोड़े। वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद पर दो चौकों और चार छक्कों की मदद से 38 रन की आक्रामक पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने 253 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। प्रियांश आर्या 44 रन बनाकर आउट हुए। नमन धीर 7 रन बनाकर जल्दी पवेलियन लौट गए।

आखिरी ओवर में पलटी बाजी कप्तान जितेश शर्मा ने 23 गेंद पर 33 रन की पारी खेली। इसके बाद नेहाल वढेरा (नाबाद 32) और रमनदीप सिंह ने मिलकर भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। भारत जीतती इससे पहले रमनदीप 17 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी ओवर में जीत के लिए 16 रन चाहिए थे और मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया।

पहली दो गेंद पर दो रन बने। इसके बाद तीसरी गेंद पर आशुतोष शर्मा ने सिक्स जड़ा। चौथी गेंद पर कैच छूटा और चार भी मिला। पांचवीं गेंद पर आशुतोष क्लीन बोल्ड हो गए। अब आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए चार रन चाहिए थे और क्रीज पर हर्ष दुबे थे। बांग्लादेश के फील्डरों की गलती की वहज से हर्ष और नेहाल ने भागकर तीन रन ले लिए। इसके चलते मैच टाई हो गया और सुपर ओवर में पहुंचा।