IND vs WI: टीम से बेस्ट निकलवाने के लिए शुभमन गिल अपनाते हैं ये टेक्निक, विंडीज फतह के बाद किया खुलासा

जेएनएन, नई दिल्ली : भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मंगलवार को कहा कि वह अपने खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए साहसिक फैसले लेने में नहीं हिचकिचाते और वह इस भूमिका के आदी हो चुके हैं। गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में जीत के बाद कहा, मैं खेल की परिस्थितियों के अनुसार फैसला करता हूं। कभी-कभी आपको साहसिक फैसले लेने होते हैं और यह इस पर निर्भर होता है कि कौन सा खिलाड़ी आपके लिए विकेट ले सकता है या रन बना सकता है। मुझे लगता है कि मैं इस टीम के सभी खिलाड़ियों से काम लेने का आदी हो रहा हूं। मुझे जिम्मेदारी निभाना अच्छा लगता है। मुझे जिम्मेदारी निभाना पसंद है और मैं इसे अपने तरीके से करता हूं। कुछ अहम फैसलों में शामिल होना मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि इससे मेरे अंदर का सर्वश्रेष्ठ सामने आता है।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उत्सुक गिल रविवार से ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा की मौजूदगी में टीम के कप्तानी करेंगे और उन्होंने कहा कि वह इसके लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने (विराट और रोहित) अतीत में हमारे लिए कई मैच जीते हैं। वे पिछले 10-15 वर्षों से भारत के लिए खेल रहे हैं। उनके पास मैच जीतने का अच्छा खासा अनुभव है और प्रत्येक कप्तान इस तरह के खिलाड़ियों कोघळअ अपनी टीम में चाहता है।"