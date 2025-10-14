IND vs WI: टीम से बेस्ट निकलवाने के लिए शुभमन गिल अपनाते हैं ये टेक्निक, विंडीज फतह के बाद किया खुलासा
शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज को दो मैचों की टेस्ट सीरीज में मात दी है। इस जीत के बाद गिल ने बताया है कि वह अपनी टीम के साथी खिलाड़ियों से कैसे उनका बेस्ट निकलवाने की कोशिश करते हैं।
जेएनएन, नई दिल्ली : भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मंगलवार को कहा कि वह अपने खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए साहसिक फैसले लेने में नहीं हिचकिचाते और वह इस भूमिका के आदी हो चुके हैं।
गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में जीत के बाद कहा, मैं खेल की परिस्थितियों के अनुसार फैसला करता हूं। कभी-कभी आपको साहसिक फैसले लेने होते हैं और यह इस पर निर्भर होता है कि कौन सा खिलाड़ी आपके लिए विकेट ले सकता है या रन बना सकता है। मुझे लगता है कि मैं इस टीम के सभी खिलाड़ियों से काम लेने का आदी हो रहा हूं। मुझे जिम्मेदारी निभाना अच्छा लगता है। मुझे जिम्मेदारी निभाना पसंद है और मैं इसे अपने तरीके से करता हूं। कुछ अहम फैसलों में शामिल होना मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि इससे मेरे अंदर का सर्वश्रेष्ठ सामने आता है।
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उत्सुक
गिल रविवार से ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा की मौजूदगी में टीम के कप्तानी करेंगे और उन्होंने कहा कि वह इसके लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने (विराट और रोहित) अतीत में हमारे लिए कई मैच जीते हैं। वे पिछले 10-15 वर्षों से भारत के लिए खेल रहे हैं। उनके पास मैच जीतने का अच्छा खासा अनुभव है और प्रत्येक कप्तान इस तरह के खिलाड़ियों कोघळअ अपनी टीम में चाहता है।"
पहली टेस्ट सीरीज जीत
गिल की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज को दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से हराया। ये गिल की बतौर कप्तान पहली टेस्ट सीरीज जीत है। इससे पहले हुए इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने पहली बार टेस्ट टीम की कप्तानी की थी और सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराने में सफल रहे थे। इंग्लैंड के खिलाफ गिल का बल्ला भी जमकर चला था और पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में वह 700 से ज्यादा रन बनाने में सफल रहे थे।
