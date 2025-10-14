Language
    'मुझे मेंटल कोच की जरूरत', गौतम गंभीर ने वेस्टइंडीज सीरीज के बाद दिया बड़ा बयान

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:48 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से हरा दिया। इस सीरीज जीत के बाद टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि उन्हें मेंटल कोच की जरूरत है। 

    गौतम गंभीर 2024 के मध्य से टीम इंडिया के कोच हैं

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच होना आसान बात नहीं है। सेलेक्शन की माथापच्ची से लेकर हारने के बाद मिलनी वाली आलोचना, सबका सिरदर्द लेना होता है। ऐसे में जब युवा कप्तान को टीम की जिम्मेदारी दी जाए तो फिर कोच की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। संभवतः इसी कारण भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर का कहना है कि उन्हें मेंटल कोच की जरूरत है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से हरा दिया। अब भारत को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर निकलना है जिसकी शुरुआत 19 अक्तूबर से हो रही है। ऐसे में दिल्ली में खेल गए दूसरे टेस्ट मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब गंभीर से पूछा गया कि क्या गिल को मेंटल कोच की जरूरत है? तो गंभीर ने मजाक में उनकी जगह अपना नाम ले लिया।

    'मुझे है जररूत'

    गंभीर का आज जन्मदिन भी है। इसी दिन भारत ने उन्हें जीता का तोहफा दिया है। जब गिल को मेंटल कोच की जरूरत का सवाल आया तो गंभीर ने कहा, "सबसे पहली बात। मुझे जरूरत है।"

    ये गिल की कप्तानी में भारत की पहले टेस्ट सीरीज जीत है। इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने टीम का भार संभाला था और मुश्किल स्थिति में से सीरीज ड्रॉ कराकर लौटे थे। इस सीरीज में गंभीर के कई फैसले सवालों के घेरे में थे। हालांकि, टीम के प्रदर्शन ने उन पर पर्दा डाल दिया था, लेकिन गंभीर की जमकर आलोचना हुई थी।

    मेरी है जिम्मेदारी

    गंभीर ने बतौर कोच अपनी जिम्मेदारी को भी बयां किया। उन्होंने कहा कि जब टीम जीतती तो सब अच्छा रहता है, लेकिन जब हारती है तो कोच की जिम्मेदारी बनती है कि वह सभी खिलाड़ियों का ख्याल रखे। उन्होंने कहा, "जब टीम जीतती है तो हर कोई अच्छी स्थिति में रहता है। लेकिन जब नहीं जीतती है तो मुझे उन्हें अच्छी स्थिति में रखना होता है।"

    जब टीम इंडिया को अपने घर में न्यूजीलैंड के हाथों टेस्ट सीरीज में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था जब गंभीर की कोचिंग शैली की आलोचना हुई थी। उनके कोच रहते ही टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। हालांकि, टेस्ट कोचिंग को लेकर गंभीर पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं।

