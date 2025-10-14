IND vs WI: जीत के बाद भी गौतम गंभीर नहीं हैं खुश, दिल्ली की पिच पर उठा दिए सवाल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को दिल्ली टेस्ट के पांचवे दिन डेढ़ घंटे के अंदर हरा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज 2-0 से अपने नाम की। हालांकि, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर इसके बाद भी निराश हैं। उनकी ये निराशा टीम से नहीं बल्कि अरुण जेटली स्टेडियम की पिच से है।

गंभीर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली की पिच और बेहतर हो सकती थी। गंभीर ने कहा कि वह दिल्ली में इससे बेहतर पिच की उम्मीद कर रहे थे जिसमें उछाल होता। भारत ने ये मैच सात विकेट से अपने नाम किया। वेस्टइंडीज ने जीत के लिए भारत को 121 रनों का टारगेट दिया था। इसे मेजबान टीम ने तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया।

तेज गेंदबाजों को मिलनी थी मदद गंभीर ने कहा कि पांचवें दिन परिणाम आया अच्छी बात है लेकिन इस विकेट पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलनी चाहिए थी। गंभीर ने कहा, "मुझे लगता है कि इसमें तेज गेंदबाजों के लिए कुछ होना चाहिए था। मैं जानता हूं कि हम बात करते हैं कि स्पिनरों का रोल अहम है। लेकिन जब आपके पास दो बेहतरीन तेज गेंदबाज हों तो आप चाहते हैं कि वह भी मैच में बने रहें। विकेट में कम से कम इतना तो उछाल होना चाहिए की गेंद अच्छे से कैरी करे। मुझे लगता है कि ऐसा था नहीं और ये अच्छा नहीं है।"