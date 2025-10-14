Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs WI: जीत के बाद भी गौतम गंभीर नहीं हैं खुश, दिल्ली की पिच पर उठा दिए सवाल

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:50 PM (IST)

    गौतम गंभीर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि टेस्ट क्रिकेट को बचाए रखने के लिए आगे अच्छी पिचें बनाई जाएंगी। 

    prefferd source google
    Hero Image

    गौतम गंभीर ने अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर जताई नाराजगी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को दिल्ली टेस्ट के पांचवे दिन डेढ़ घंटे के अंदर हरा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज 2-0 से अपने नाम की। हालांकि, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर इसके बाद भी निराश हैं। उनकी ये निराशा टीम से नहीं बल्कि अरुण जेटली स्टेडियम की पिच से है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गंभीर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली की पिच और बेहतर हो सकती थी। गंभीर ने कहा कि वह दिल्ली में इससे बेहतर पिच की उम्मीद कर रहे थे जिसमें उछाल होता। भारत ने ये मैच सात विकेट से अपने नाम किया। वेस्टइंडीज ने जीत के लिए भारत को 121 रनों का टारगेट दिया था। इसे मेजबान टीम ने तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया।

    तेज गेंदबाजों को मिलनी थी मदद

    गंभीर ने कहा कि पांचवें दिन परिणाम आया अच्छी बात है लेकिन इस विकेट पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलनी चाहिए थी। गंभीर ने कहा, "मुझे लगता है कि इसमें तेज गेंदबाजों के लिए कुछ होना चाहिए था। मैं जानता हूं कि हम बात करते हैं कि स्पिनरों का रोल अहम है। लेकिन जब आपके पास दो बेहतरीन तेज गेंदबाज हों तो आप चाहते हैं कि वह भी मैच में बने रहें। विकेट में कम से कम इतना तो उछाल होना चाहिए की गेंद अच्छे से कैरी करे। मुझे लगता है कि ऐसा था नहीं और ये अच्छा नहीं है।"

    आगे होंगी बेहतर विकेट

    गंभीर ने उम्मीद जताई है कि आने वाले टेस्ट मैचों में अच्छी पिचें होंगी। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि आगे के मैचों में हमें टेस्ट क्रिकेट में अच्छी पिचें मिलेंगी क्योंकि ये हमारी सभी की जिम्मेदारी है कि हम क्रिकेट को बचाकर रखें। मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए सबसे जरूरी चीजें अच्छी पिचें हैं।"

    यह भी पढ़ें- IND vs WI: ‘कोई गारंटी नहीं...’रोहित-कोहली के ODI फ्यूचर को लेकर पूछे गए सवाल पर ये क्या बोल गए कोच Gambhir?

    यह भी पढ़ें- IND vs WI: रोहित शर्मा और विराट कोहली से भारतीय टीम को क्‍या उम्‍मीदें हैं? कप्‍तान शुभमन गिल ने कर दिया खुलासा