IND vs WI: ‘कोई गारंटी नहीं...’रोहित-कोहली के ODI फ्यूचर को लेकर पूछे गए सवाल पर ये क्या बोल गए कोच Gambhir?
वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत के बाद गौतम गंभीर से रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे भविष्य पर सवाल किया गया। गंभीर ने कहा कि 2027 वर्ल्ड कप अभी ढाई साल दूर है और फिलहाल मौजूदा सीरीज व ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। उन्होंने दोनों को बेहतरीन खिलाड़ी बताया और उनके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई। शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान बनाए जाने से संकेत मिलता है कि बीसीसीआई अगले वर्ल्ड कप के लिए नई पीढ़ी को तैयार कर रही है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Gautam Gambhir on Rohit-Virat: टीम इंडिया की वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-0 की टेस्ट सीरीज जीत के बाद जब हेड कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, तो उनसे पहला सवाल विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर पूछा गया।
हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद टीम के टेस्ट प्रदर्शन पर बात करना था, लेकिन गंभीर को ये साफ करना पड़ा कि क्या रोहित और कोहली 2027 वनडे वर्ल्ड कप की योजना में हैं या नहीं।
गंभीर ने वही बात दोहराई जो बीसीसीआई चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर पहले ही कह चुके थे। उन्होंने कहा कि 2027 वर्ल्ड कप अभी दो साल दूर है, इसलिए फिलहाल मौजूदा सीरीज और आने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ध्यान देना जरूरी है।
Gautam Gambhir ने Rohit-Virat के ODI फ्यूचर पर क्या कहा?
दरअसल, कोच गौतम गंभीर ने रोहित-कोहली के वनडे फ्यूचर को लेकर कहा कि वनडे वर्ल्ड कप अभी ढाई साल दूर है। हमें वर्तमान पर फोकस करना चाहिए। दोनों बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उम्मीद है कि दोनों का ऑस्ट्रेलिया दौरा शानदार रहेगा।”
फिलहाल, कोहली और रोहित सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही भारत के लिए खेलते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में उनका फॉर्म और फिटनेस कैसी रहती है, ताकि तय किया जा सके कि वे भारत की लंबे समय की योजनाओं में फिट बैठते हैं या नहीं। उस समय तक रोहित की उम्र 40 और कोहली की 38 साल होगी। हाल ही में रोहित की जगह शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान बनाया गया है।
बता दें कि रोहित और कोहली आखिरी बार इस साल फरवरी में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी में दिखे थे, जिसे भारत ने जीता था। फाइनल में रोहित ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ बने थे, जबकि कोहली पूरे टूर्नामेंट में भारत के टॉप 5 बल्लेबाज़ों में शामिल थे।
रोहित और कोहली के वनडे भविष्य पर अब फैंस, कोच और पूर्व खिलाड़ी अपनी राय दे रहे हैं। शुभमन गिल को कप्तान बनाए जाने के बाद से साफ दिख रहा है कि बीसीसीआई उन्हें अगले वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रही है।
