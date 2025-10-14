स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shubman Gill IND vs WI: भारतीय टीम ने अपनी चौथी पारी में 121 रन के लक्ष्य को पांचवें दिन आसानी से हासिल किया। केएल राहुल एक छोर से टिककर खेलते हुए नजर आए। उन्होंने दूसरी पारी में नाबाद 58 रन बनाए और उनके बल्ले से विनिंग चौका निकला। इस तरह टीम इंडिया ने दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से मात दी और दो मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रन से धूल चटाई थी।

अब घर में पहली बार टेस्ट कप्तानी करते हुए शुभमन गिल ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। विंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद उन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं। Shubman Gill ने फॉलोऑन पर क्या कहा? भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill Statement) ने कहा कि मेरे लिए काफी गर्व की बात है। टीम की कप्तानी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से टीम प्रदर्शन करती जा रही है उससे मैं काफी खुश हूं। फॉलोऑन दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। खुद पर उन्होंने कहा कि बतौर कप्तान मैंने वैसा ही किया। जब मैं क्रीज पर उतरता हूं तो सिर्फ बल्लेबाजी पर ध्यान देता हूं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए हम पूरी तरह तैयार है।

बता दें कि शुभमन गिल ने राजीव शुक्ला से ट्रॉफी ली। फिर वह टीम के साथियों के पास गए। एन जगदीसन और रेड्डी को गिल ने ट्रॉफी सौंपी और वे इसे उठाते हुए नजर आए। IND vs WI: भारत के फॉलोऑन पर मचा था बवाल दिल्ली टेस्ट में जब भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 518 रनों का बड़ा खड़ा किया और फिर वेस्टइंडीज की पारी 248 रनों पर सिमट गई तो शायद ही किसी को उम्मीद होगी कि इस मैच में विंडीज टीम उन्हें टक्कर दे पाएगी लेकिन दूसरी पारी में मेहमान ने शानदार वापसी कर बोरिंग मुकाबले में जान फूंक दी। शाई होप और जॉन कैम्पबेल की जोड़ी ने 177 रनों की साझेदारी कर ना सिर्फ वेस्टइंडीज को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला, बल्कि जीत की उम्मीद भी जगा दी थी।