    IND vs WI: 4711 दिन बाद आया ऐसा दिन, शुभमन गिल की कप्तानी में लगा 'दाग', वो हुआ जो रोहित-विराट ने कभी नहीं किया

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:00 PM (IST)

    दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया के साथ वो हुआ है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। गिल की कप्तानी में ऐसा दाग लगा है जो रोहित शर्मा और उनसे पहले विराट कोहली की कप्तानी में कभी नहीं लगा था। 

    वेस्टइंडीज के पलटवाल से टीम इंडिया को टेंशन

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने दिल्ली टेस्ट मैच में जिसकी उम्मीद नहीं की थी वो उसके साथ हो गया। वेस्टइंडीज ने फॉलोऑन के बाद भारतीय टीम के सामने ऐसा खेल दिखाया जिसकी उम्मीद खुद विंडीज को नहीं थी। भारत के पहली पारी के स्कोर 518 रनों के जवाब में वेस्टइंडीज 248 रन ही बना सकी। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने उसे फॉलोऑन दिया और मेहमान टीम ने उसे हैरान करते हुए 390 रन बना दिए।

    जीत के लिए भारत को 121 रनों का टारगेट मिला है, लेकिन इस मैच में वो हुआ है जो 4711 दिनों में नहीं हुआ था। भारत ने जब वेस्टइंडीज को फॉलोऑन दिया तब उसके पास 270 रनों की बढ़त थी। उसे लग रहा था कि वह आसानी से इस स्कोर के भीतर वेस्टइंडीज को आउट कर देगी और पारी से मैच जीत लेगी। हालांकि, ऐसा हुआ नहीं।

    वेस्टइंडीज ने की वापसी

    सलामी बल्लेबाज जॉन कैम्पबेल और शै होप के शानदार शतकों के बाद अंत में जस्टिन ग्रीव्स के अर्धशतक और जेडन सील्स के 32 रनों के दम पर वेस्टइंडीज ने भारत को परेशान कर दिया। ये टेस्ट क्रिकेट में 41वीं बार हुआ है जब भारत ने फॉलोऑन दिया हो, लेकिन ऐसा सिर्फ चौथी बार हुआ है जब फॉलोऑन देने के बाद भारत को बैटिंग के लिए आना पड़ा है। वहीं 21वीं सदी में ये सिर्फ दूसरी बार है जब भारत ने फॉलोऑन दिया है और उसे दूसरी पारी खेलने आना पड़ा है। इससे पहले ये काम 15-19 नवंबर 2012 में खेले गए मैच में हुआ था।

    तब एमएस धोनी टीम के कप्तान थे और सामने थी इंग्लैंड की टीम। पांचवें दिन भारत ने दोबारा बैटिंग की थी और 80 रनों के टारगेट को हासिल कर मैच जीता था। धोनी के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम के कप्तान बने लेकिन उनकी कप्तानी में कभी भारत को ऐसा दिन देखने को नहीं मिला।

    ऐसे हैं आंकड़े

    इस मैच से पहले भारत ने 40 बार फॉलोऑन दिया है जिसमें से 28 बार भारत को जीत मिली है जबकि 12 मैच ड्रॉ रहे हैं। दिल्ली टेस्ट में भी भारत की जीत की उम्मीद ज्यादा है। हालांकि, जिस तरह से अरुण जेटली स्टेडियम की पिच स्पिनरों को मदद कर रही है उसे देखते हुए कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता।