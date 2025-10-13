शुभमन गिल नहीं करते If और But, फैसला लेते हैं ऑन द स्पॉट, गुजरात के कोच ने तारीफ में पढ़े कसीदे

पीटीआई, नई दिल्ली: गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजी कोच के तौर पर शुभमन गिल के साथ करीब से काम करने वाले भारत के पूर्व विकेटकीपर पार्थिव पटेल को पूरा यकीन है कि इस युवा को भारतीय नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वह फैसले लेने में हिचकिचाते नहीं है।

गिल के सब को साथ लेकर चलने के स्वभाव से प्रभावित पटेल फैसला लेने के मामले में उनकी स्पष्टता से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि फैसला लेने के मामले में गिल के पास 'शायद' का विकल्प नहीं होता है। हर हालात के लिए तैयार रहते हैं गिल इस 40 साल के पूर्व खिलाड़ी ने कहा कि गौतम (गंभीर) ने अब उनके साथ काफी समय बिताया है। मैंने उनमें (गिल) देखा है कि वह हर तरह की परिस्थितियों के लिए अच्छी तरह तैयारी करते हैं और मैंने एक सत्र में उनके फैसलों में दृढ़ता देखी है और वह जो करना चाहते हैं, उसके बारे में पूरी तरह आश्वस्त होते हैं।

उन्होंने कहा कि शुभमन के नेतृत्व में या तो 'हां' या 'ना' होता है। उनके पास 'शायद' के लिए कोई जगह नहीं है। एक कप्तान के तौर पर आपको अपने फैसलों को लेकर दृढ़ता रखनी चाहिए और उनमें यह गुण है।

क्या की गई जल्दबाजी? हालांकि, इस बात पर काफी बहस चल रही है कि क्या गिल को खेल के सभी टेस्ट के बाद वनडे टीम की कमान देने में जल्दबाजी की गई? पटेल ने इसे प्रगतिशील फैसला करार देते हुए इसे भारतीय क्रिकेट के लिए फायदेमंद करार दिया। आईपीएल में गिल की कप्तानी क्षमता देखने के बाद पटेल को इंग्लैंड में टेस्ट टीम के नेतृत्व को लेकर उनकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं था।