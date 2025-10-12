Language
    IND vs WI: कैम्पबेल और होप ने भारत की उम्मीदों को दिया झटका, विंडीज ने टीम इंडिया की नाक में किया दम

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:52 PM (IST)

    IND vs WI: दिल्ली टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहले कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का जलवा दिखाया। इसके बाद वेस्टइंडीज के जॉन कैम्पबेल और शै होप ने अपनी बैटिंग से भारत को परेशान कर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 

    जॉन कैम्पबेल और शै होप ने वेस्टइंडीज को संभाला

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज को पहली पारी में 248 रनों पर ढेर करने के बाद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने इस आस में वेस्टइंडीज को फॉलोऑन दिया की दूसरी पारी में भी भारतीय गेंदबाज मेहमान टीम को सस्ते में ढेर कर देंगे। भारत ने शुरुआत भी ऐसी ही की थी, लेकिन फिर जॉन कैम्पबेल और शै होप ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर अपने पैर इस तरह से जमाए की मेजबान टीम विकेटों को तरस गई।

    वेस्टइंडीज ने तीसरे दिन रविवार का खेल खत्म होने तक दो विकेट खोकर दो विकेट खोकर 173 रन  बना लिए है। वह अभी भी भारत के स्कोर से 97 पीछे है। भारत ने अपनी पहली पारी पांच विकेट के नुकसान पर 518 रनों पर घोषित कर दी थी। 

    कुलदीप का पंजा

    वेस्टइंडीज ने दिन की शुरुआत पहली पारी के स्कोर चार विकेट के नुकसान पर 140 रनों के साथ की थी। कुलदीप यादव ने चार विकेट लेकर उसकी कमर तोड़ दी। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने भी एक-एक विकेट लिया। विकेटों के पतन की शुरुआत होप (36) के विकेट से हुई थी। उनके साथ दूसरे दिन नाबाद लौटने वाले तेविन इमलाच (21) भी कुलदीप का शिकार बने। जस्टिन ग्रीव्स को भी कुलदीप ने 17 रनों से आगे नहीं जाने दिया।

    इस बीच सिराज ने जोमेल वारिकेन (1), खारी पिएर (23) को बुमराह ने आउट कर वेस्टइंडीज के नौ विकेट गिरा दिए। कुलदीप ने जेडन सील्स (13) को पवेलियन की राह दिखा वेस्टइंडीज को 248 रनों पर ढेर कर दिया। मेहमान टीम अभी भी 270 रनों से पीछे थी और ऐसे में भारत ने उसे फॉलोऑन दे दिया।

    कैम्पबैल और होप छाए

    दूसरी पारी में भी भारत ने मेहमान टीम को शुरुआती झटके दे दिए। सिराज ने तेजनारायण चंद्रपॉल को गिल के हाथों आउट कराया। कुल 17 रनों के स्कोर पर आउट होने वाले चंद्रपॉल ने 10 रन ही बनाए। एलिक एथानजे को वॉशिंगटन सुंदर ने आउट किया। वह 35 के कुल स्कोर पर आउट हुए। इसके बाद भारत को कोई विकेट नहीं मिला। कैम्पबैल ने अर्धशतक पूरा किया जो इस सीरीज में वेस्टइंडीज की तरफ से जमाया गया पहला अर्धशतक है। होप ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया।