'हार्दिक जैसे कोई नहीं', टीम इंडिया के पूर्व कोच पांड्या की तारीफ में पढ़े कसीदे, बेन स्टोक्स से कर दी तुलना

    By Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 08:05 PM (IST)

    भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज कोच ने हार्दिक पांड्या की जमकर तारीफ की है और कहा है कि वह इस खिलाड़ी में टीम में विशेषज्ञ बल्लेबाज या गेंदबाज खेलने की क ...और पढ़ें

    पूर्व कोच ने हार्दिक पांड्या की जमकर की तारीफ

    पीटीआई, नई दिल्ली: भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर ने हार्दिक पंड्या की तारीफ करते हुए कहा कि राष्ट्रीय टी-20 टीम में उनके जैसा कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि यह स्टार ऑलराउंडर विशेषज्ञ बल्लेबाज या गेंदबाज के रूप में भी टीम में जगह बनाने में सक्षम है।

    एशिया कप के दौरान चोट लगने के कारण दो महीने से अधिक समय तक बाहर रहने वाले हार्दिक ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध पांच मैचों की घरेलू टी-20 सीरीज के पहले मैच से भारतीय टीम में वापसी की।

    पांड्या में है दम

    बांगर ने कहा कि इंग्लैंड के पास बेन स्टोक्स और वनडे या टेस्ट क्रिकेट में भारत के पास रवींद्र जडेजा का कोई बैकअप नहीं है। हार्दिक के साथ भी यही स्थिति है। हार्दिक अकेले अपनी बल्लेबाजी के दम पर शीर्ष पांच और शीर्ष तीन तेज गेंदबाजों में से एक हो सकते हैं। इस ऑलराउंडर को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध कम से कम पहले तीन मैच खेलने चाहिए। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि उन्हें विश्व कप से पहले छह या सात टी-20 मैच खेलने चाहिए या नहीं।

    गिल को होगा फायदा

    चोट के बाद शुभमन गिल की वापसी पर भी बांगर ने कहा कि टेस्ट कप्तान के रूप में गिल की प्रगति से उन्हें अन्य प्रारूपों में भी फायदा होगा। हालांकि गिल की वापसी फेल रही और वह कटक में पहले टी20 मैच में फेल हो गए। उनके बल्ले से सिर्फ चार रन निकले और दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए।

