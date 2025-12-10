IND vs SA 1st T20i: हार के बाद फूटा अफ्रीकी कप्तान Aiden Markram का गुस्सा, गिनाई टीम की सबसे बड़ी गलतियां
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Aiden Markram Statement: करीब ढाई महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे स्टार आलराउंडर हार्दिक पांड्या ने 9 दिसंबर को कटक के बाराबटी स्टेडियम में आलराउंड का प्रदर्शन किया, जिससे भारत ने पहले टी-20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका पर 101 रन से जीत दर्ज की।
हार्दिक ने पहले बल्ले से तूफानी पारी खेली और 28 गेंदों में 59 रन बनाए, जिससे भारत ने 6 विकेट पर 175 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह की अगुआई में भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका को टी-20 में उसके सबसे कम स्कोर 74 रन पर ढेर कर दिया।
ये भारत की टी-20 में दक्षिण अफ्रीका पर दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले भारतीय टीम ने 2024 में दक्षिण अफ्रीका को 135 रन से हराया था। मैच में मिली हार के बाद साउथ अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम गुस्से में नजर आए। उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पॉजिटिव प्वाइंट तो बताएं ही, लेकिन उन्होंने टीम की सबसे बड़ी गलतियां भी बताई।
हार के बाद अफ्रीकी कप्तान Aiden Markram ने क्या कहा?
पहला T20I मैच गंवाने के बाद दक्षिण अफ्रीका टीम के कप्तान एडन मार्करम (IND vs SA 1st T20i Aiden Markram Statement) ने बताया कि हमने गेंदबाजी में अच्छा किया था, लेकिन अंत में हमने कुछ ज्यादा रन खर्च कर दिए। उन्होंने ये भी कहा कि 176 रनों के लक्ष्य चेज हो जाता है, लेकिन बल्लेबाजी में हमने शुरुआती में ही विकेटों को गंवा दिया। हम अब अगले मैच में बेहतर खेल दिखाने की कोशिश करेंगे।
पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन एडन मार्करम ने कहा,
गेंद से और फील्ड में कुछ अच्छे प्रदर्शन देखने को मिले। हालांकि, बल्लेबाज़ी ने हमें निराश किया। पहले मैच में ही ऐसा हो गया। ऐसा लगा कि सतह स्टिकी थी और टेनिस बॉल जैसा बाउंस था। टॉस के समय हम 175 का लक्ष्य आसानी से ले लेते। आप हमेशा ये कह सकते हैं कि हम उन्हें 10-15 रन पहले रोक सकते थे। बल्लेबाजी में हम अधिक साझेदारी नहीं बना सके। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे।
एडन मार्करम
IND vs SA 1st T20I: भारत को मिली 101 रन से जीत
दक्षिण अफ्रीका (IND vs SA 1st T20I) के खिलाफ टी-20 सीरीज में हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल पर सभी की निगाहें थीं क्योंकि ये दोनों ही चोट से उबर कर वापसी कर रहे थे। उपकप्तान गिल (4) तो प्रभाव नहीं छोड़ पाए, लेकिन हार्दिक पांड्या पूरे रंग में दिखे। सितंबर में हुए एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 मैच में चोटिल हुए हार्दिक ने बेंगलुरु के सेंटर आफ एक्सीलेंस में रिहैब पूरा कर पिछले सप्ताह ही सैयद मुश्ताक ट्राफी से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की थी।
पंजाब के खिलाफ मैदान में उतरते ही हार्दिक ने अपने बल्ले से धमाल किया था और 42 गेंद में 77 रन की अविजित पारी खेलकर बड़ौदा को जीत दिलाई थी। 9 दिसंबर को भी हार्दिक उसी अंदाज में दिखे। 12वें ओवर में बल्लेबाजी करने आए हार्दिक ने अगले ओवर में केशव महाराज के ओवर में दो छक्के जड़े।
16वें ओवर में हार्दिक ने 150 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे एनरिक नोत्र्जे को दो चौके लगाए और भारत की रनगति को बनाए रखा। उन्होंने 25 गेंदों में छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपनी पारी में चार छक्के और छह चौके जड़े और भारत को संकट से निकाला।
मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 176 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 12.4 ओवर में 74 रन पर ढेर हो गई और भारत को 101 रन से जीत मिली।
