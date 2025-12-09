Language
    IND vs SA: हार्दिक पांड्या को पावरप्ले में क्यों नहीं दी गेंदबाजी? सूर्यकुमार यादव ने बताई अंदर की कहानी

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:59 PM (IST)

    हार्दिक पांड्या ने कटक में खेले गए पहले टी20 मैच में शानदार बल्लेबाजी की और अर्धशतक जमाया। हालांकि, इस मैच में उनको पावरप्ले में नई गेंद से गेंदबाजी क ...और पढ़ें

    हार्दिक पांड्या ने कटक में दिखाया दमदार खेल

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने मंगलवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कटक में खेले गए पहले टी20 मैच में इंटरनेशनल क्रिकेट में दमदार वापसी की। उन्होंने तूफानी अर्धशतक जमाया और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि, पांड्या को नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए नहीं देखा गया जो हैरान करने वाला था। मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इसकी वजह बताई है।

    पांड्या एशिया कप-2025 के फाइनल से पहले चोटिल हो गए थे। चोटिल होने से पहले पांड्या को टी20 क्रिकेट में नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए देखा जाता था। वह पहला ओवर तक फेंकते थे। इसी कारण पांड्या को जब नई गेंद नहीं मिली तो सवाल उठे जिसका जवाब कप्तान सूर्यकुमार ने ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में दिया।

    'पांड्या का रखना है ख्याल'

    मैच के बाद जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मुरली कार्तिक ने सूर्यकुमार से पूछा कि आपने पांड्या को नई गेंद से गेंदबाजी क्यों नहीं कराई जबकि आपने पावरप्ले में स्पिनर भी आजमा लिए थे? इस पर सूर्यकुमार ने कहा, "मुझे लगा कि अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह नई गेंद और पावरप्ले में फेंकने के लिए हमारे पास परफेक्ट गेंदबाज हैं। हार्दिक बाद में भी गेंदबाजी कर सकते हैं। वह चोट से वापसी कर रहे हैं और हमें उनका ख्याल रखना होगा।"

    हार्दिक ने इस मैच में 28 गेंदों पर नाबाद 59 रनों की पारी खेली जिसमें छह चौके और चार छक्के मारे। गेंदबाजी में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और डेविड मिलर का अहम विकेट लिया। पांड्या ने सिर्फ दो ओवर गेंदबाजी की और 16 रन देकर एक विकेट लिया।

    पांड्या ने दिया जवाब

    पांड्या जब प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड लेने आए तो कार्तिक ने उनसे भी पावरप्ले में गेंदबाजी न करने को लेकर सवाल किया। स्टार ऑलराउंडर ने कहा कि वह टीम के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। पांड्या ने कहा, "एक क्रिकेटर के तौर पर मैं अपने रोल को लेकर कभी मीनमेख नहीं निकालना चाहता। मैं हमेशा मोटिवेट रहता हूं और ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मायने ये नहीं रखता कि हार्दिक पांड्या क्या चाहता है बल्कि मायने ये रखता है कि टीम क्या चाहती है। इस माइंडसेट से मुझे मदद मिलती है।"

