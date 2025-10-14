IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने भारत का उड़ाया मजाक, ‘नो हैंडशेक’ विवाद पर जो कहा, वो हो गया VIRAL

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें पर्थ में शुरू होने वाली तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज में आमने-सामने होंगी। इस वनडे सीरीज के जरिए विराट कोहली और रोहित शर्मा की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 7 महीने बाद वापसी होने जा रही है।

इस सीरीज से पहले ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने माइंड गेम शुरू कर दिया है। उन्होंने एशिया कप 2025 के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह काफी तनाव देखने को मिला था। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना कर दिया था।

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भारत का मजाक बनाया दरअसल, एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच काफी विवाद देखने को मिले थे। यह मामला तब और बढ़ गया जब भारत ने टूर्नामेंट जीतने के बावजूद एसीसी और पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी- जो पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं , उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था।

अब जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली है, तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों जैसे जोश हेजलवुड, ग्लेन मैक्सवेल, एलिसा हीली और मिचेल मार्श ने भारत के हैंडशेक विवाद पर बयान दिया है। कायो स्पोर्ट्स द्वारा अपलोड किए गए एक वायरल वीडियो में एक एंकर कहता है कि हम जानते हैं कि भारत हमारे रास्ते में है, लेकिन हमने उनकी एक बड़ी कमजोरी पहचान ली है। हम जानते हैं कि उन्हें पारंपरिक अभिवादन (हैंडशेक) ज्यादा पसंद नहीं है, तो हम उन्हें गेंद डालने से पहले ही अस्थिर कर सकते हैं।

इसी पर बात करते हुए ऑस्ट्रेलिया के वनडे-टी20 कप्तान मिचेल मार्श ने ट्रैविस हेड की मशहूर "फिंगर इन द आइस कप" वाली हरकत को दोहराया, जबकि तेज़ गेंदबाज जोश हेजलवुड ने मजाकिया अंदाज में कहा कि और शूटर का क्या?