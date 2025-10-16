Language
    IND vs AUS 1st ODI: कुलदीप ड्रॉप, अक्षर को मौका…Aakash Chopra ने पहले वनडे के लिए चुनी टीम इंडिया की प्लेइंग-11

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 12:29 PM (IST)

    Aakash Chopra: पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन चुनी है। इस टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली की 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार वापसी हो रही है, जबकि शुभमन गिल कप्तान होंगे। चोपड़ा ने कुलदीप यादव को बाहर रखकर अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को स्पिन ऑलराउंडर के रूप में चुना है। उनकी टीम में रोहित, गिल, कोहली, अय्यर, राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर, सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह शामिल हैं।  

    Aakash Chopra ने पहले वनडे के लिए चुनी टीम इंडिया की प्लेइंग-11

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Aakash Chopra IND vs AUS 1st ODI Playing 11: पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज) के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन चुनी है। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल को सौंपी गई है, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार भारतीय जर्सी में वापसी करेंगे। बता दें कि भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को खेला जाना है।

    Aakash Chopra ने पहले वनडे के लिए चुनी भारत की प्लेइंग-11 

    दरअसल, आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra IND vs AUS 1st ODI)ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए भारत की प्लेइंग-11 चुनी है। चोपड़ा ने टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा और शुभमन गिल को ओपनर के रूप में चुना और नंबर 3 पर विराट कोहली को जगह दी। इस सीरीज के जरिए मार्च में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद पहली बार रोहित और कोहली की वापसी हो रही है।

    चोपड़ा के पास लाइनअप में नंबर 4 और 5 पर उप कप्तान श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल है। चोट के कारण हार्दिक पांड्या के टीम में नहीं होने से उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी को छठे नंबर पर रखा गया है।

    चोपड़ा (Aakash Chopra picks India's Playing XI) द्वारा चुनी गई भारत की प्लेइंग इलेवन में सबसे हैरानी तब हुई जब उन्होंने बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव को छोड़कर दोनों स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर को चुना। बता दें कि वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत के हालिया प्रदर्शन में कुलदीप प्लेयर ऑफ द मैच प्रदर्शन कर रहे हैं।

    इसके अलावा तीन तेज गेंदबाजों हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह को आकाश चोपड़ा ने प्लेइंग-11 में जगह दी।

    आकाश चोपड़ा द्वारा चुनी गई भारत की प्लेइंग-11

    रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह।

    Aakash Chopra ने किन खिलाड़ियों को नहीं चुना?

    कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, प्रसिद्ध कृष्णा को आकाश चोपड़ा ने भारत के लिए चुनी गई अपनी प्लेइंग इलेवन में नहीं जगह दी।

