IND vs AUS 1st ODI: कुलदीप ड्रॉप, अक्षर को मौका…Aakash Chopra ने पहले वनडे के लिए चुनी टीम इंडिया की प्लेइंग-11

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Aakash Chopra IND vs AUS 1st ODI Playing 11: पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज) के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन चुनी है। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल को सौंपी गई है, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार भारतीय जर्सी में वापसी करेंगे। बता दें कि भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को खेला जाना है।

Aakash Chopra ने पहले वनडे के लिए चुनी भारत की प्लेइंग-11 दरअसल, आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra IND vs AUS 1st ODI)ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए भारत की प्लेइंग-11 चुनी है। चोपड़ा ने टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा और शुभमन गिल को ओपनर के रूप में चुना और नंबर 3 पर विराट कोहली को जगह दी। इस सीरीज के जरिए मार्च में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद पहली बार रोहित और कोहली की वापसी हो रही है।

चोपड़ा के पास लाइनअप में नंबर 4 और 5 पर उप कप्तान श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल है। चोट के कारण हार्दिक पांड्या के टीम में नहीं होने से उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी को छठे नंबर पर रखा गया है।