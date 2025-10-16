IND vs AUS: Virat Kohli ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही शेयर किया चौंकाने वाला पोस्ट, बोले- जब आप हार मानने…
Virat Kohli Cryptic Post: भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले सोशल मीडिया पर एक प्रेरक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप सच में तभी असफल होते हैं, जब आप हार मान लेते हैं। यह पोस्ट उनके 2027 वनडे विश्व कप में खेलने की अटकलों के बीच आया है। दिनेश कार्तिक ने पुष्टि की है कि कोहली 2027 विश्व कप के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने इसके लिए नियमित अभ्यास भी शुरू कर दिया है। कोहली मार्च 2025 के बाद वनडे में वापसी कर रहे हैं, क्योंकि वह टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Virat Kohli Post: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला पोस्ट शेयर किया, जिसने फैंस के बीच हलचल मचा दी है।
बता दें कि किंग कोहली ने आखिरी बार भारत के लिए मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में खेला था। इसके बाद वह इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया दौरे के जरिए वापसी करने वाले हैं। वह टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से पहले ही संन्यास ले चुके है। अब 19 अक्टूबर से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में उन्हें खेलते हुए देखा जाना है।
दरअसल, विराट कोहली (Virat Kohli Cryptic Post) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X (पहले ट्विटर) पर लिखा कि आप सच में तभी असफल होते हैं, जब आप हार मान लेते हैं।
उनका यह पोस्ट ऐसे समय आया है जब उनके 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर चर्चा चरम पर हैं। इस बीच, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मेंटर दिनेश कार्तिक ने खुलासा किया है कि कोहली 2027 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने हाल के लंदन प्रवास के दौरान नियमित रूप से ट्रेनिंग शुरू कर दी है।
दिनेश कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया वीडियो में कहा कि वह 2027 वर्ल्ड कप खेलने के लिए बेहद उत्साहित हैं। लंदन में अपने लंबे ब्रेक के दौरान भी उन्होंने 2-3 सेशन हर हफ्ते क्रिकेट की प्रैक्टिस की। वह गंभीरता से इस लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं।
कोहली का वनडे करियर
अगर कोहली (Virat Kohli) के वनडे करियर पर नजर डालें तो वे भारत के दूसरे सबसे सफल रन-स्कोरर हैं। उन्होंने 302 मैचों की 290 पारियों में 14,181 रन बनाए हैं, औसत 57.88 और स्ट्राइक रेट 93+ के साथ। इसमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 183 रन है। साल 2025 में खेले गए 7 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 275 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100 नाबाद रहा।
उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आया था, जहाँ उन्होंने 5 मैचों में 218 रन बनाए , जहां पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शतक और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन की लाजवाब पारी खेली थी।
ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में भी कोहली का रिकॉर्ड शानदार रहा है। न्होंने 29 वनडे मैचों में 1,327 रन बनाए हैं, औसत 51.03 और स्ट्राइक रेट 89+ के साथ। इसमें 5 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 133 नाबाद रहा है।
The only time you truly fail, is when you decide to give up.— Virat Kohli (@imVkohli) October 16, 2025
