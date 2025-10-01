Mohsin Naqvi को जेल में बैठे इमरान खान ने लताड़ा, बोले- वो क्रिकेट को बर्बाद कर रहा...

Imran Khan on Mohsin Naqvi एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की जीत के बाद ट्रॉफी को लेकर विवाद हुआ। पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। वहीं पूर्व पीएम इमरान खान ने मोहसिन नकवी की आलोचना करते हुए कहा कि वह क्रिकेट के साथ वही कर रहे हैं जो सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ कर रहे।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी और एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब जीता था, जिसके बाद ट्रॉफी को लेकर विवाद खड़ा हुआ। मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भारतीय खिलाड़ियों ने इनकार कर दिया था।

मोहसिन नकवी, आईसीसी के चेयरमैन हैं, जो भारतीय टीम को ट्रॉफी और मेडल देने के लिए स्टेज पर काफी देर तक खड़े हुए नजर आए थे, लेकिन भारत के ट्रॉफी नहीं लेने के फैसले के बाद वह ट्रॉफी और मेडल्स होटल लेकर चले गए। अब इस पर लगातार बहस जारी है।

वहीं, पाकिस्तान की एशिया कप में हार के बाद पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान का बयान सामने आया है, जो मौजूदा समय जेल में बंद हैं। उन्होंने मोहसिन नकवी पर खूब भड़ास निकाली हैं। Imran Khan ने Mohsin Naqvi को खूब लताड़ा दरअसल, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान (Imran Khan on Mohsin Naqvi) ने कहा, 'मोहसिन नकवी क्रिकेट के साथ जो कर रहे हैं, ठीक वही सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। ये दोनों एक जैसे हैं।' मोहसिन नकवी ने भारत को ट्रॉफी देने से इनकार किया दुबई में एशियाी क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) की अहम बैठक में भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप ट्रॉफी विवाद में नया मोड़ सामने आया। बैठक में पीसीबी और एसीसी के चेयरमैन मोहसिन ने बीसीसीआई से माफी मांगी और कहा कि जो कुछ हुआ, वो सही नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बीसीसीआई को एशिया कप ट्रॉफी और मेडल देने से साफ इनकार कर दिया।