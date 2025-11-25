पाकिस्तान नहीं इस टीम के साथ टी20 वर्ल्ड कप-2026 का फाइनल खेलना चाहते हैं सूर्यकुमार यादव, लेना चाहते हैं बदला

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वनडे वर्ल्ड कप-2023 में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया का हिस्सा रहे कई खिलाड़ी आज भी उस सफर को याद करते हैं। एक ऐसी टीम जिसने लगातार 10 मैच जीते थे लेकिन अहमदाबाद में हुए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई। अब भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की ख्वाहिश है कि अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में वे उसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से भिड़ें और हिसाब चुकता करें।

आईसीसी ने मंगलवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का एलान किया जिसमें मौजूदा चैंपियन भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड्स और नामीबिया के साथ शामिल किया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप बी में श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और ओमान के साथ रखा गया है।

19 नवंबर का दर्द 19 नवंबर 2023 के उस फाइनल के बाद से भारत दो बार ऑस्ट्रेलिया को मात दे चुका है। पहले पिछले टी20 विश्व कप के सुपर-8 मैच में 24 रनों से और फिर इस साल चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में चार विकेट से। इसके बावजूद खिलाड़ियों के मन में उस फाइनल की कसक अब भी बाकी है। खास तौर पर तब जब टीम दो और ICC ट्रॉफियाँ जीत चुकी है।