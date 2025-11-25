Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान नहीं इस टीम के साथ टी20 वर्ल्ड कप-2026 का फाइनल खेलना चाहते हैं सूर्यकुमार यादव, लेना चाहते हैं बदला

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 11:46 PM (IST)

    टीम इंडिया अगले साल टी20 वर्ल्ड कप में बतौर मौजूदा विजेता उतरेगी। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत अपना खिताब बचाने की पूरी कोशिश करेगी। सूर्यकुमार ने मंगलवार को शेड्यूल का एलान होने के बाद बताया है कि वह किस टीम के खिलाफ फाइनल खेलना चाहते हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया बचाएगी खिताब

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वनडे वर्ल्ड कप-2023 में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया का हिस्सा रहे कई खिलाड़ी आज भी उस सफर को याद करते हैं। एक ऐसी टीम जिसने लगातार 10 मैच जीते थे लेकिन अहमदाबाद में हुए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई। अब भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की ख्वाहिश है कि अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में वे उसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से भिड़ें और हिसाब चुकता करें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आईसीसी ने मंगलवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का एलान किया जिसमें मौजूदा चैंपियन भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड्स और नामीबिया के साथ शामिल किया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप बी में श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और ओमान के साथ रखा गया है।

    19 नवंबर का दर्द

    19 नवंबर 2023 के उस फाइनल के बाद से भारत दो बार ऑस्ट्रेलिया को मात दे चुका है। पहले पिछले टी20 विश्व कप के सुपर-8 मैच में 24 रनों से और फिर इस साल चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में चार विकेट से। इसके बावजूद खिलाड़ियों के मन में उस फाइनल की कसक अब भी बाकी है। खास तौर पर तब जब टीम दो और ICC ट्रॉफियाँ जीत चुकी है।

    जब सूर्यकुमार से पूछा गया कि वह अगले साल के टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में किसका सामना करना चाहेंगे, तो उन्होंने तुरंत जवाब देते हुए ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया। सूर्यकुमार ने कहा, "नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद..ऑस्ट्रेलिया।"

    उनकी इस बात से भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का भी समर्थन मिला। उनकी टीम ने भी हाल ही में हुए वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था और फिर खिताब अपने नाम किया। हरमनप्रीत ने कहा, "ऑस्ट्रेलिया वही टीम है जिसे हम हराना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे मैच आपको हमेशा याद रहते हैं।"

    टीम इंडिया का शेड्यूल

    7 फरवरी- भारत और अमेरिका, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई

    12 फरवरी- भारत और नामीबिया, अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली

    15 फरवरी- भारत और पाकिस्तान, आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो

    18 फरवरी- भारत और नीदरलैंड्स, अहमदाबाद

    यह भी पढ़ें- रोहित शर्मा बने टी20 वर्ल्ड कप-2026 के ब्रांड एंबेसडर, हिटमैन के नाम जुड़ गई बड़ी उपलब्धि, जानिए क्या है मामला

    यह भी पढ़ें- T20 World Cup 2026 India Full Schedule: पाकिस्तान के अलावा इन टीमों से भी भिड़ेगी टीम इंडिया, देखें भारत का पूरा शेड्यूल