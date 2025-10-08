रणजी ट्रॉफी के स्टार को टीम इंडिया में खेलने की कोई जल्दी नहीं, 3 खिलाड़ियों को मानता है अपना आदर्श
रणजी ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हर्ष दुबे ने बताया कि उन्हें भारतीय टीम में खेलने की कोई जल्दबाजी नहीं है। दुबे ने बताया कि वो रवींद्र जडेजा को अपना आदर्श मानते हैं। हर्ष ने पिछले सत्र में भारत की प्रमुख घरेलू प्रतियोगिता में बिहार के आशुतोष अमन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और सत्र में सबसे अधिक 69 विकेट लेकर इतिहास रच दिया था।
प्रेट्र, मुंबई। रणजी ट्रॉफी में एक सत्र में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज और रवींद्र जडेजा के प्रशंसक हर्ष दुबे भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, लेकिन विदर्भ के इस स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर को राष्ट्रीय टीम में शामिल होने की कोई जल्दी नहीं है।
हर्ष ने पिछले सत्र में भारत की प्रमुख घरेलू प्रतियोगिता में बिहार के आशुतोष अमन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और सत्र में सबसे अधिक 69 विकेट लेकर इतिहास रच दिया था।
दुबे ने कहा कि जब से मैंने क्रिकेट को समझना शुरू किया है तब से मैं रवींद्र जडेजा का अनुसरण कर रहा हूं और जब मैंने क्रिकेट को ठीक से समझना शुरू किया तो उनका प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंच गया।
उन्होंने कहा कि मैं बचपन से ही उन्हें आदर्श मानता रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं युवराज (सिंह) सर और सचिन (तेंदुलकर) सर को अपना आदर्श मानता था।
दुबे ने कहा कि मेरा ध्यान हमेशा इस बात पर रहता है कि मैं पूरे सत्र में क्या गलतियां कर रहा हूं और फिर मैं उन्हें कैसे सुधार सकता हूं और अगले सत्र में कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूं।
