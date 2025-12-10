IND vs SA: Hardik Pandya ने खुलेआम Mahieka Sharma पर लुटाया प्यार; GF बोलीं- तुम्हारे जैसा कोई नहीं राजा

इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका को टी-20 में उसके सबसे कम स्कोर 74 रन पर ढेर कर दिया। मैच के बाद हार्दिक को प्लेयर आफ द मैच चुना गया। वहीं, उनका एक वीडियो बीसीसीआई ने शेयर किया है, जिसमें वह मैच के बाद अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को देते हुए नजर आए।

हार्दिक ने पहले बल्ले से तूफानी पारी खेली और 28 गेंदों में 59 रन बनाए, जिससे भारत ने 6 विकेट पर 175 रन का स्कोर खड़ा किया।

करीब ढाई महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर हार्दिक ने आलराउंड का प्रदर्शन किया, जिससे भारत ने पहले टी-20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका पर 101 रन से जीत दर्ज की।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Hardik Pandya Mahieka Sharma: भारतीय क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका को 2-1 से मात देने के बाद पांच मैचों की टी20आई सीरीज की शुरुआत भी जीत के साथ की। कटक में खेले गए पहले टी20आई मैच में हार्दिक पांड्या छाए।

चोटें आपको मानसिक रूप से परखती हैं और आपके मन में कई तरह के संदेह पैदा करती हैं। मेरे सफल वापसी का बहुत बड़ा श्रेय मेरे अपने लोगों को जाता है। खासकर मेरी पार्टनर को, वो मेरी जिंदगी में आने के बाद से मेरे लिए हमेशा सबसे बेहतरीन रही हैं। उनके आने के बाद मेरी जिंदगी में कई अच्छी चीजें हुई हैं

लेकिन कटक में शानदार वापसी करने के बाद हार्दिक ने अपनी पार्टनर का जिक्र बीसीसीआई की वीडियो में किया। उन्होंने कट्टक में कहा कि अब मेरे लिए बस क्रिकेट खेलना और मैदान पर हर एक पल का मजा लेना ही सबसे जरूरी है। मेरी जिंदगी का मकसद अब यही होगा और बेहतर और बड़ा। साथ ही हार्दिक बोले,

बता दें कि पिछले साल 2024 में हार्दिक और उनकी पूर्व पत्नी नताशा स्टेनकोविक का आपसी सहमति से तलाक हुआ था और अक्टूबर में माहिका के साथ हार्दिक की पब्लिक अपीयरेंस के बाद से ही दोनों को लेकर काफी खबरें बनने लगी थी। हार्दिक ने हमेशा ये बात दोहराई है कि उनका और नताशा का फैसला पूरी तरह आपसी सहमति से लिया गया था और दोनों मिलकर अपने बेटे अगस्त्य की परवरिश कर रहे हैं।

हार्दिक (Hardik Pandya) की शानदार पारी ऐसे वक्त में आई जब उन्होंने कुछ घंटों पहले ही सोशल मीडिया पर पैपराजी पर गुस्सा निकाला था।उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा था कि कुछ फोटोग्राफर्स ने माहिका की ऐसी एंगल से तस्वीरेंलेने की कोशिश की जो किसी भी महिला के लिए शर्मनाक है।

मैं हमेशा जिंदगी में ईमानदार और सच्चा इंसान रहा हूं, और इसका मुझे बहुत फायदा मिला है। मैं बातों को ज्यादा मीठा बनाकर नहीं कहता। मेरे लिए कभी यह मायने नहीं रखा कि दूसरा इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है या लोग मुझे कैसे देखते हैं। मेरे लिए हमेशा यह अहम रहा कि मैं अंदर से कैसा महसूस करता हूं।

पांड्या ने जमाया रंग दक्षिण अफ्रीका (IND vs SA 1st T20I) के खिलाफ टी-20 सीरीज में हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल पर सभी की निगाहें थीं क्योंकि ये दोनों ही चोट से उबर कर वापसी कर रहे थे। उपकप्तान गिल (4) तो प्रभाव नहीं छोड़ पाए, लेकिन हार्दिक पांड्या पूरे रंग में दिखे।

सितंबर में हुए एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 मैच में चोटिल हुए हार्दिक ने बेंगलुरु के सेंटर आफ एक्सीलेंस में रिहैब पूरा कर पिछले सप्ताह ही सैयद मुश्ताक ट्रॉफी से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की थी। पंजाब के खिलाफ मैदान में उतरते ही हार्दिक ने अपने बल्ले से धमाल किया था और 42 गेंद में 77 रन की अविजित पारी खेलकर बड़ौदा को जीत दिलाई थी।

मंगलवार को भी हार्दिक उसी अंदाज में दिखे। 12वें ओवर में बल्लेबाजी करने आए हार्दिक ने अगले ओवर में केशव महाराज के ओवर में दो छक्के जड़े। 16वें ओवर में हार्दिक ने 150 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे एनरिक नोत्र्जे को दो चौके लगाए और भारत की रनगति को बनाए रखा। उन्होंने 25 गेंदों में छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपनी पारी में चार छक्के और छह चौके जड़े और भारत को संकट से निकाला।

माहिका शर्मा का हार्दिक के वीडियो पर रिएक्शन बीसीसीआई (BCCI) द्वारा हार्दिक पांड्या की इस वीडियो पर उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा (Hardik Pandya GF Mahieka Sharma) ने भी रिएक्ट किया। माहिका ने इस पोस्ट पर 🤷🏽‍♀️ इमोजी शेयर की। वहीं, उन्होंने वीडियो के कमेंट में लिखा- "तुम्हारे जैसा कोई नहीं है राजा..."

बता दें कि माहिका शर्मा एक मशहूर मॉडल हैं, जो कई बड़े फैशन डिजाइनर्स के लिए रैम्प वॉक कर चुकी हैं। इसके अलावा वह कई म्यूजिक वीडियो और शॉर्ट फिल्म्स में भी काम कर चुकी हैं। उन्हें इंडियन फैशन अवॉर्ड्स में "मॉडल ऑफ द ईयर" भी चुना जा चुका है।