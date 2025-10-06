'Mohsin Naqvi इतने बड़े नहीं…', Asia Cup Trophy विवाद पर ये क्या बोल गए भज्जी?

पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने एशिया कप 2025 ट्रॉफी विवाद को लेकर मोहसिन नकवी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नकवी इतने बड़े नहीं हैं कि यह तय करें कि ट्रॉफी भारत को दी जाए या नहीं। हरभजन ने कहा कि भारत ने टूर्नामेंट जीता है और वही उनकी सबसे बड़ी ट्रॉफी है। उन्होंने यह भी कहा कि आज नहीं तो कल ट्रॉफी भारत के पास आएगी ही।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Harbhajan Singh on Mohsin Naqvi: पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने मोहसिन नकवी पर जमकर निशाना साधा है। मोहसिन, जो भारत की एशिया कप 2025 ट्रॉफी लेकर भागने के बाद से लगातार विवादों में है। उन्होंने ये ट्रॉफी विजेता भारतीय टीम को नहीं लौटाई, बल्कि वह यूएई बोर्ड में ट्रॉफी को हैंडओवर करके लाहौर चले गए। अब एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर हरभजन सिंह का गुस्सा फूटा। उन्होंने मोहसिन को लेकर क्या कुछ कहा आइए जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Harbhajan Singh ने Mohsin Naqvi को लेकर क्या कहा? दरअसल, 28 सितंबर 2025 को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत की पाकिस्तान (IND vs PAK Asia Cup Trophy Controversy) पर एशिया कप फाइनल में पांच विकेट से जीत के बाद ट्रॉफी को विवाद खड़ा हुआ। ये विवाद तब हुआ जब एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन नकवी से सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था।

प्रेजेंटेशन लगभग एक घंटे तक टलता रहा क्योंकि भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से मना किया और नकवी (Mohsin Naqvi) स्टेज पर इंतजार करते रहे। हालांकि, नकवी अपने रुख से पीछे नहीं हटे और आखिर में समारोह बिना ट्रॉफी के ही समाप्त हुआ।