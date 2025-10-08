'Gill को कोई नहीं रोकेगा...', BCCI सेलेक्टर का खुलासा; Rahul Dravid ने 4 साल पहले कर दी थी बड़ी भविष्यवाणी

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज और BCCI के मौजूदा चयन समिति के सदस्य RP सिंह ने खुलासा किया कि राहुल द्रविड़ ने शुभमन गिल के बारे में एक बड़ी भविष्यवाणी की थी। द्रविड़ ने कहा था कि गिल भारत के फ्यूचर कप्तान बनेंगे और उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकेगा। द्रविड़ की ये भविष्यवाणी सच साबित हुई और गिल को टेस्ट वनडे दो फॉर्मेट की कप्तानी सौंपी गई हैं।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shubman Gill Captaincy: रोहित शर्मा से वनडे कप्तानी छीनकर शुभमन गिल को सौंप दी गई है। 25 साल के गिल अब भारत के नए वनडे कप्तान बन गए हैं। उन्हें टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट की कप्तानी जिम्मेदारी मिली है, जबकि टी20 में सूर्यकुमार यादव के वह डिप्टी हैं।

गिल को ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले वनडे की कप्तानी मिली हैं, लेकिन BCCI के मौजूदा चयन समिति के सदस्य RP सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पूर्व भारतीय हेड कोच राहुल द्रविड़ ने गिल की कप्तानी को लेकर 4 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी।

RP Singh का बड़ा खुलासा दरअसल, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज और टीम सेलेक्टर आरपी सिंह (BCCI Selector RP Singh on Shubman Gill) ने बड़ा खुलासा किया। सोनी स्पोर्ट्स पर बातचीत में RP सिंह ने बताया कि टीम इंडिया के कई कप्तानों के बीच, जब उन्होंने राहुल द्रविड़ से पूछा कि टीम का प्रमुख कप्तान कौन होगा, तो द्रविड़ ने शुभमन गिल का नाम लिया था।

उस दौरान वह सभी फॉर्मेट में नियमित सदस्य भी नहीं बने थे। आरपी सिंह ने बताया कि द्रविड़ ने 4 साल पहले यानी 2020-21 के दौरान ही गिल (Gill India's Captain) को भारत का ऑल-फॉर्मेट कप्तान बनने के लिए समर्थन दिया था।