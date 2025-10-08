'Gill को कोई नहीं रोकेगा...', BCCI सेलेक्टर का खुलासा; Rahul Dravid ने 4 साल पहले कर दी थी बड़ी भविष्यवाणी
पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज और BCCI के मौजूदा चयन समिति के सदस्य RP सिंह ने खुलासा किया कि राहुल द्रविड़ ने शुभमन गिल के बारे में एक बड़ी भविष्यवाणी की थी। द्रविड़ ने कहा था कि गिल भारत के फ्यूचर कप्तान बनेंगे और उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकेगा। द्रविड़ की ये भविष्यवाणी सच साबित हुई और गिल को टेस्ट वनडे दो फॉर्मेट की कप्तानी सौंपी गई हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shubman Gill Captaincy: रोहित शर्मा से वनडे कप्तानी छीनकर शुभमन गिल को सौंप दी गई है। 25 साल के गिल अब भारत के नए वनडे कप्तान बन गए हैं। उन्हें टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट की कप्तानी जिम्मेदारी मिली है, जबकि टी20 में सूर्यकुमार यादव के वह डिप्टी हैं।
गिल को ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले वनडे की कप्तानी मिली हैं, लेकिन BCCI के मौजूदा चयन समिति के सदस्य RP सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पूर्व भारतीय हेड कोच राहुल द्रविड़ ने गिल की कप्तानी को लेकर 4 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी।
RP Singh का बड़ा खुलासा
दरअसल, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज और टीम सेलेक्टर आरपी सिंह (BCCI Selector RP Singh on Shubman Gill) ने बड़ा खुलासा किया। सोनी स्पोर्ट्स पर बातचीत में RP सिंह ने बताया कि टीम इंडिया के कई कप्तानों के बीच, जब उन्होंने राहुल द्रविड़ से पूछा कि टीम का प्रमुख कप्तान कौन होगा, तो द्रविड़ ने शुभमन गिल का नाम लिया था।
उस दौरान वह सभी फॉर्मेट में नियमित सदस्य भी नहीं बने थे। आरपी सिंह ने बताया कि द्रविड़ ने 4 साल पहले यानी 2020-21 के दौरान ही गिल (Gill India's Captain) को भारत का ऑल-फॉर्मेट कप्तान बनने के लिए समर्थन दिया था।
RP सिंह ने कहा,
"जब वह (द्रविड़) कोच बने थे, उससे पहले हमारी बातचीत हो रही थी। जब आप किसी सीनियर खिलाड़ी के साथ बैठते हैं, तो बातें होती हैं। मैंने उनसे पूछा, 'हमारी टीम में कई कप्तान हैं, आपको किसे प्रमुख कप्तान बनते देखना चाहिए?' हमारी टीम में कई कप्तान थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या। उन्होंने कहा-शुभमन गिल।"
उन्होंने आगे कहा,
"मैंने पूछा कि वह (गिल) तो सभी तीन फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं। द्रविड़ ने जवाब दिया, 'छोड़ो, उसमें बहुत क्षमता है। अगर आज नहीं, तो कल कोई उसे रोक नहीं पाएगा। वह भारत का कप्तान बनेगा और अपने पद को अच्छे से निभाएगा।'"
ये वीडियो जुलाई का है, जब भारत इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रहा था। उस सीरीज में शुभमन गिल के कप्तानी की पहली झलक मिली थी।
RP Singh shares how Rahul Dravid had seen a captain in Shubman long before the world did 🙌 #SonySportsNetwork #GroundTumharaJeetHamari #ENGvIND #NayaIndia #DhaakadIndia #TeamIndia #ExtraaaInnings pic.twitter.com/bH2DdPbJ9E— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 4, 2025
यह भी पढ़ें- IND vs AUS: शुभमन गिल की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हार जाएगा भारत, वर्ल्ड कप विजेता ने की भविष्यवाणी
यह भी पढ़ें- ODI कप्तानी छीने जाने के बाद सामने आया Rohit Sharma का पहला रिएक्शन, बोले- ऑस्ट्रेलिया में मुझे…
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।