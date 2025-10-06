IND vs AUS: शुभमन गिल की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हार जाएगा भारत, वर्ल्ड कप विजेता ने की भविष्यवाणी
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। बीसीसीआई ने हाल ही में इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान किया। शुभमन गिल को रोहित शर्मा की जगह कप्तान बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने कहा कि आगामी सीरीज बेहद रोमांचक होगी। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि ऑस्ट्रेलिया यह सीरीज 2-1 से अपने नाम करेगा।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होगा। बीसीसीआई ने हाल ही में इस सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा की और शुभमन गिल को रोहित शर्मा की जगह कप्तान बनाया गया।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विश्व कप विजेता खिलाड़ी आरोन फिंच ने कहा कि आगामी सीरीज बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है और कंगारू टीम इसमें 2-1 से बाजी मारेगी। फिंच ने आईसीसी की वेबसाइट से बातचीत में अपने दिल की बात जाहिर की।
आरोन फिंच ने क्या कहा
यह शानदार सीरीज होगी। भारत के खिलाफ सीरीज हमेशा रोमांचक होती है और विराट कोहली वापसी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। दोनों टीमें कागज पर बेहद मजबूत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया 2-1 से सीरीज जीतेगा। भारतीय टीम शानदार है और यह सीरीज देखने में आनंद आएगा।
रोहित-कोहली से गिल को मिलेगी मदद
आरोन फिंच का मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी से शुभमन गिल को कप्तानी में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, 'शुभमन दिखा चुके हैं कि टी20 और टेस्ट क्रिकेट में वो कितने अच्छे लीडर हैं। तो मुझे भरोसा है कि वो वनडे प्रारूप में भी सफलता प्राप्त करेंगे। वो शानदार खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड में उन्होंने जिस तरह कप्तानी की, वो दिखाता है कि उनकी लीडरशिप में दम है।'
फिंच ने कहा, 'इंग्लैंड सीरीज को देखें तो पता चला कि गिल के पास सलाह लेने के लिए ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं थे। मगर उन्होंने अपने आप से दमदार प्रदर्शन किया। रोहित और कोहली के रहने से गिल को मदद मिलेगी कि टीम आगे कैसे ले जाना है? दोनों ही दिग्गज लंबे समय से भारतीय क्रिकेट की सेवा कर रहे हैं।'
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।