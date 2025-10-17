'शुभमन गिल ने अभी बुरा समय नहीं देखा', टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने क्यों कही ये बात?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की वनडे और टेस्ट टीम के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल ने जब से टीम इंडिया की कमान संभाली है तब से वह चर्चा में हैं। उनकी कप्तानी में हाल ही में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से जी हासिल की जो गिल की बतौर टेस्ट कप्तान पहली सीरीज जीत है। इस सीरीज के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि गिल ने अभी बुरा समय देखा नहीं है।

गिल को इंग्लैंड दौरे पर कप्तानी मिली थी और पांच मैचों की टेस्ट सीरीज को टीम इंडिया ने पिछड़ने के बाद 2-2 से ड्रॉ करा लिया था। इस दौरे पर गिल की कई लोगों ने आलोचना की थी तो कई लोगों ने तारीफ की थी। गंभीर का मानना है कि अभी तक गिल ने अपने आप को एक कप्तान के तौर पर स्थापित नहीं किया है।

बुरा समय बनाता है मजबूत टीम इंडिया के हेड कोच का मानना है कि कोई भी कप्तान तब मजबूत बनता है जब वह मुश्किल दौर से गुजरता है। गिल ने जियोस्टार से बात करते हुए कहा, "ये अभी शुरुआती दिन है। उन्होंने अभी तक सिर्फ कुछ ही टेस्ट मैचों में कप्तानी की है। उनमें जो सबसे अहम बात मुझे उनमें दिखती है वो उनकी दबाव झेलने और मुश्किल स्थिति को संभालने की कला है। गिल वो खिलाड़ी हैं जो अभी बन रहे हैं। उन्होंने अभी तक अपनी कप्तानी के बुरे दौर को नहीं देखा है, जिसे रोकना मुश्किल है। ये उनकी निजी तौर पर और एक कप्तान के तौर पर परीक्षा लेगा। मैं देखना चाहता हूं कि जब उस समय से गुजरेंगे तो कैसी प्रतिक्रिया करेंगे।"