    'शुभमन गिल ने अभी बुरा समय नहीं देखा', टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने क्यों कही ये बात?

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:56 AM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर चाहते हैं कि नए कप्तान शुभमन गिल बुरा समय देखें। गंभीर ने ये बात वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई दो मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप हासिल करने के बाद कही है। 

    गौतम गंभीर ने नए कप्तान शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की वनडे और टेस्ट टीम के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल ने जब से टीम इंडिया की कमान संभाली है तब से वह चर्चा में हैं। उनकी कप्तानी में हाल ही में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से जी हासिल की जो गिल की बतौर टेस्ट कप्तान पहली सीरीज जीत है। इस सीरीज के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि गिल ने अभी बुरा समय देखा नहीं है।

    गिल को इंग्लैंड दौरे पर कप्तानी मिली थी और पांच मैचों की टेस्ट सीरीज को टीम इंडिया ने पिछड़ने के बाद 2-2 से ड्रॉ करा लिया था। इस दौरे पर गिल की कई लोगों ने आलोचना की थी तो कई लोगों ने तारीफ की थी। गंभीर का मानना है कि अभी तक गिल ने अपने आप को एक कप्तान के तौर पर स्थापित नहीं किया है।

    बुरा समय बनाता है मजबूत

    टीम इंडिया के हेड कोच का मानना है कि कोई भी कप्तान तब मजबूत बनता है जब वह मुश्किल दौर से गुजरता है। गिल ने जियोस्टार से बात करते हुए कहा, "ये अभी शुरुआती दिन है। उन्होंने अभी तक सिर्फ कुछ ही टेस्ट मैचों में कप्तानी की है। उनमें जो सबसे अहम बात मुझे उनमें दिखती है वो उनकी दबाव झेलने और मुश्किल स्थिति को संभालने की कला है। गिल वो खिलाड़ी हैं जो अभी बन रहे हैं। उन्होंने अभी तक अपनी कप्तानी के बुरे दौर को नहीं देखा है, जिसे रोकना मुश्किल है। ये उनकी निजी तौर पर और एक कप्तान के तौर पर परीक्षा लेगा। मैं देखना चाहता हूं कि जब उस समय से गुजरेंगे तो कैसी प्रतिक्रिया करेंगे।"

    'मैं हमेशा हूं साथ'

    गिल के साथ अपने संबंधों पर गंभीर ने कहा कि वह हमेशा उन्हें सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा, "मैंने उनसे कहा है कि मैं उन्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। जब तक वह टीम के ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के साथ ईमानदार और पारदर्शी है और टीम के हित में सही चीजें करते हैं तब तक मेरा रोल उनके ऊपर से दबाव और आलोचना को हटाना है। ये सम्मान पाना का आधार है। अभी तक वह काफी शानदार काम कर रहे हैं।"

