'2026 T20 World Cup के लिए तैयार नहीं टीम इंडिया', हेड कोच गौतम गंभीर ने अपने बयान से चौंकाया

वीडियो में गंभीर ने स्‍पष्‍ट किया कि वह बहानों की बजाय लचीलेपन और सीखने को महत्व देते हैं, और आत्मसंतुष्टि के प्रति अपनी असहिष्णुता को रेखांकित किया। उन्‍होंने कहा, 'एक देश और हम व्‍यक्तिगत रूप से कभी सीरीज हार का जश्‍न नहीं मनाते।' इस बयान से सोशल मीडिया फैंस को कड़ा संदेश मिला कि गंभीर पूर्ण समर्पण व जवाबदेही की मांग रखते हैं।

भारत ने हाल ही में ऑस्‍ट्रेलिया को टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 2-1 से पटखनी दी और अब उसे घर में दक्षिण अफ्रीका का सामना करना है। बीसीसीआई ने सोमवार को गौतम गंभीर के साथ एक्‍सक्‍लूसिव इंटरव्‍यू का टीजर जारी किया। गंभीर ने अपनी लीडरश‍िप में भारतीय टीम की सोच के बारे में जानकारी दी।

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली । भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने मौजूदा टीम इंडिया की मानसिकता के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उन्‍होंने बताया कि घरेलू जमीन पर आयोजित होने वाले टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम जवाबदेही, ईमानदारी और परिणाम वाली सोच पर जोर देकर तैयारी कर रही है।

खिलाड़ी का परीक्षण ऐसे होता है खिलाड़ी के विकास और लीडरशिप के विषय पर गंभीर ने कहा कि उनका मानना है कि दबाव में खिलाड़ी की परीक्षा लेने से उसका सर्वश्रेष्‍ठ निकलकर आता है। उन्‍होंने इसे समझाने के लिए शुभमन गिल को टेस्‍ट कप्‍तान नियुक्‍त करने का उदाहरण दिया। ड्रेसिंग रूम में पारदर्शिता गंभीर ने कहा, 'लड़कों को गहरे समुद्र में फेंक दो। यह सबसे साधारण तरीका है। हमने शुभमन गिल के साथ ऐसा ही किया, जब उसे टेस्‍ट कप्‍तान नियुक्‍त किया।' गंभीर ने बताया कि वो और उनके सपोर्ट स्‍टाफ ने खुलेपन और ईमानदारी की परंपरा का पालन किया, जिससे टीम को मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके।