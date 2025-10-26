Language
    'परफॉर्म कर वरना', हर्षित राणा को गौतम गंभीर ने लगाई लताड़, कोच ने बता दी अंदर की बात

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 01:02 PM (IST)

    भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने सिडनी में खेले गए आखिरी वनडे मैच में चार विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को सस्ते में ढेर कर दिया था। इस मैच से पहले राणा को कोच गंभीर ने धमकी भी दी थी जिसका असर इस गेंदबाज पर हुआ। 

    गौतम गंभीर के खास माने जाते हैं हर्षित राणा

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हर्षित राणा इन दिनों जमकर चर्चा में हैं। वह लगातार आलोचना झेल रहे हैं। इसका कारण उनको बिना अच्छे प्रदर्शन के बाद भी टीम में जगह मिलना है। कई लोगों का मानना है कि राणा टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के खास हैं इसलिए टीम में जगह मिल रही है। हालांकि, राणा के कोच ने खुलासा किया है कि उन्हें गंभीर से टीम से बाहर निकालने की धमकी तक मिली है।

    राणा ने सिडनी में खेले गए आखिरी वनडे मैच में चार विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को 236 रनों पर ढेर करने में अहम रोल निभाया था। इस मैच में भारत को जीत हासिल मिली और टीम का सूपड़ा साफ होने से बच गया। राणा के बचपन के कोच श्रवण ने इस बात का खुलासा किया है।

    राणा ने कोच को किया फोन

    राणा के कोच श्रवण ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि राणा ने उनसे फोन पर बात की थी और बताया था कि वह काफी दवाब महसूस कर रहे हैं। श्रवण ने कहा, "उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि वह अपने प्रदर्शन के दम पर बाहर हो रही आलोचना को बंद करना चाहते हैं। मैंने कहा कि अपने आप पर विश्वास रखो। मैं जानता हूं कि कुछ क्रिकेटर कहते हैं कि वह गंभीर को करीब हैं, लेकिन गंभीर को पता है कि टैलेंट को कैसे पहचानना है। इसके बाद वह उनका साथ देते हैं।"

    उन्होंने कहा, "गंभीर ने कई क्रिकेटरों को सपोर्ट किया है और उन्होंने टीम के लिए अच्छा भी किया है। उसने तो हर्षित को डांटा तक था। उन्होंने इससे सीधे कहा था कि परफॉर्म कर वरना बाहर बिठा दूंगा।"

    केकेआर से है नाता

    गंभीर आईपीएल टीम केकेआर के मेंटॉर रहे हैं। राणा भी इस टीम का हिस्सा हैं। गंभीर की केकेआर में वापसी के बाद टीम ने साल 2024 में आईपीएल जीता था। राणा तब से गंभीर के संपर्क में हैं और गंभीर उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। गंभीर के टीम इंडिया के कोच बनने का बाद ही राणा की एंट्री टीम में होती है। वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी राणा को ले गए थे और तब भी उनकी आलोचना हुई थी।

