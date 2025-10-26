'परफॉर्म कर वरना', हर्षित राणा को गौतम गंभीर ने लगाई लताड़, कोच ने बता दी अंदर की बात

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हर्षित राणा इन दिनों जमकर चर्चा में हैं। वह लगातार आलोचना झेल रहे हैं। इसका कारण उनको बिना अच्छे प्रदर्शन के बाद भी टीम में जगह मिलना है। कई लोगों का मानना है कि राणा टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के खास हैं इसलिए टीम में जगह मिल रही है। हालांकि, राणा के कोच ने खुलासा किया है कि उन्हें गंभीर से टीम से बाहर निकालने की धमकी तक मिली है।

राणा ने सिडनी में खेले गए आखिरी वनडे मैच में चार विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को 236 रनों पर ढेर करने में अहम रोल निभाया था। इस मैच में भारत को जीत हासिल मिली और टीम का सूपड़ा साफ होने से बच गया। राणा के बचपन के कोच श्रवण ने इस बात का खुलासा किया है।

राणा ने कोच को किया फोन राणा के कोच श्रवण ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि राणा ने उनसे फोन पर बात की थी और बताया था कि वह काफी दवाब महसूस कर रहे हैं। श्रवण ने कहा, "उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि वह अपने प्रदर्शन के दम पर बाहर हो रही आलोचना को बंद करना चाहते हैं। मैंने कहा कि अपने आप पर विश्वास रखो। मैं जानता हूं कि कुछ क्रिकेटर कहते हैं कि वह गंभीर को करीब हैं, लेकिन गंभीर को पता है कि टैलेंट को कैसे पहचानना है। इसके बाद वह उनका साथ देते हैं।"