    हिन्दुस्तान ही नहीं पाकिस्तान में भी है धर्मेद्र के निधन का गम, पूर्व कप्तान ने इस अंदाज में किया याद

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:26 PM (IST)

    बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने सोमवार को 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनके निधन के बाद पूरे भारत में शोक का माहौल है। ही-मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र के फैंस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी हैं और उनके निधन पर दुखी हो रहे हैं। 

    धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में हुआ निधन

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन सोमवार को हो गया। उनके निधन के बाद पूरे देश में गम का माहौल है। भारतीय फिल्मों की दुनिया के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र की मौत पर सिर्फ हिन्दुस्तान ही गमगीन नहीं है बल्कि पाकिस्तानी भी इस दुख में डूबे हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राशीद लतीफ ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख जाहिर किया है।

    धर्मेंद्र काफी दिनों से बीमार थे। अक्टूबर में वह अस्पताल में भर्ती हुए थे। हालांकि, ठीक होकर वापस आ गए थे, लेकिन उनकी तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं था। सोमवार को उन्होंने 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनके निधन पर कई लोगों ने शोक व्यक्त किया है।

    पीछे छोड़कर गए विरासत

    लतीफ ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि धर्मेंद्र लीजेंड थे और वह अपने पीछे एक लंबी विरासत छोड़कर गए थे। पूर्व विकेटकीपर ने कहा कि ही-मैन पाकिस्तान में भी काफी मशहूर थे। लतीफ ने कहा, "धर्मेंद्र जी एक लीजेंड हीरो थे और उनकी शौले फिल्म ऑल टाइम क्लासिक है। वह पूरे उपमहाद्वीप में एक शानदार विरासत छोड़कर गए हैं और वह पाकिस्तान में भी काफी मशहूर थे। उनके मेरी श्रृद्धांजलि।"

    दिग्गजों ने दी विदाई

    धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियां भी पहुंची थीं। अभिताभ बच्चन से लेकर शबाना आजमी तक उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। धर्मेंद्र ने तकरीबन 65 साल फिल्मी दुनिया में काम किया और एक से एक हिट फिल्में दीं। एक्शन फिल्मों से लेकर कॉमेडी फिल्मों तक में धर्मेंद्र ने हाथ आजमाए और सफलता भी हासिल की।

