    'न कहने का सवाल ही नहीं,' Sanju Samson ने हंसते-हंसते बयां किया अपना दर्द, VIDEO में दिखी पूरी कहानी

    By Jagran News Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:27 PM (IST)

    भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन CEAT क्रिकेट रेटिंग अवॉर्ड्स 2025 में शामिल हुए। इस दौरान उन्हें टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड मिला। हंसते-हंसते उन्होंने अपने 10 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में झेले गए संघर्ष चोटें और टीम से बाहर रहने के कठिन अनुभवों का खुलासा किया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    संजू सैमसन को मिला टी20I क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवॉर्ड। फाइल फोटो

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। संजू सैमसन CEAT क्रिकेट रेटिंग अवॉर्ड्स 2025 में शामिल हुए। इस दौरान उन्हें उनकी खेल प्रतिभा के लिए सम्मानित किया। उन्हें टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। अवॉर्ड मिलने के दौरान संजू सैमसन थोड़ा भावुक हो गए। उन्होंने अपने क्रिकेट संघर्ष और मेहनत की कहानी भी सुनाई।

    संजू सैमसन ने हंसते-हंसते अपने करियर की चुनौतियों, चोटों और टीम से अंदर-बाहर रहने, झेले गए कठिन पलों को फैंस के साथ शेयर किया। संजू के शब्दों से यह साफ हो गया कि उनके पीछे सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि सालों का संघर्ष, अनुभव और देश के लिए अपार समर्पण भी छिपा हुआ है।

    'न कहना संभव नहीं'

    सैमसन ने कहा, जब आप भारतीय जर्सी पहनते हैं, तो किसी भी चीज के लिए न कहना संभव नहीं होता। मैंने इसे हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है और देश के लिए अपना काम करने में मुझे गर्व महसूस होता है। चाहे मुझे नंबर-9 पर बल्लेबाजी करनी पड़े या लेफ्ट-आर्म स्पिन गेंदबाजी करनी पड़े, मैं हमेशा टीम की जरूरत के हिसाब से तैयार हूं।

    '10 साल में 40 मैच'

    संजू ने आगे कहा, हाल ही में मैंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 साल पूरे किए हैं, लेकिन इस दौरान सिर्फ 40 मैच ही खेल पाए। आंकड़े छोटे लग सकते हैं, लेकिन इन सालों में मुझे जो चुनौतियां पार करनी पड़ीं और जिस इंसान के रूप में मैं बना, उस पर मुझे गर्व है।

    साल 2015 में किया डेब्यू

    गौरतलब हो कि इंटरव्यू के दौरान संजू सैमसन भावुक नजर आए। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उनके बयान से यह साफ हो रहा था कि उन्हें और अधिक मौके मिलने चाहिए थे। बता दें कि 2015 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद से संजू ने अब तक कुल 65 मैच (16 ODI और 49 T20I) खेलें हैं।

