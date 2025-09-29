Language
    IND vs PAK: 'खुद को परखने का...', संजू सैमसन ने जीत के बाद ये क्या कह दिया? पाकिस्तान के खिलाफ प्रेशर की बात कबूल ली

    Updated: Mon, 29 Sep 2025 01:15 AM (IST)

    पाकिस्तान के खिलाफ हाईवोल्टेज मुकाबले में संजू सैमसन ने तिलक वर्मा के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला। दोनों के बीच 50 गेंद पर 57 रन की साझेदारी हुई। संजू को 12 रन के स्कोर पर जीवनदान भी मिला। हालांकि वह इसका ज्यादा लाभ नहीं ले सके और 21 गेंद पर 24 रन बनाकर भारत की जीत की नींव रख दी। जीत के बाद संजू ने दबाव की बात की।

    संजू सैमसन ने पाकिस्तान के खिलाफ खेली 24 रन की पारी।

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के 147 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने पावरप्ले में ही 3 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने भारतीय पारी को संभाला। मैच जीतने के बाद संजू सैमसन ने पाकिस्तान के खिलाफ दबाव की बात कही। उन्होंने कहा कि वह दबाव का लुत्फ उठाते हैं।

    फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रन बनाकर सिमट गई। पाकिस्तान ने 9.4 ओवर तक कोई विकेट नहीं गवाया था। हालांकि, इसके बाद विकेटों की पतझड़ लग गई। कुलदीप ने चार विकेट चटकाए। बुमराह, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती को दो-दो विकेट मिले।

    12 रन पर मिला था जीवनदान

    लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 20 रन के स्कोर पर तीन विकेट गंवा दिए थे। यहां से तिलक और संजू ने टीम को संभाला। दोनों के बीच 50 गेंद पर 57 रन की साझेदारी हुई। संजू को 12 रन के स्कोर पर जीवनदान भी मिला। हालांकि, वह इसका ज्यादा लाभ नहीं ले सके और 21 गेंद पर 24 रन बनाकर भारत की जीत की नींव रख दी।

    दबाव की बात कबूल की

    पाकिस्तान के खिलाफ दबाव के बारे में बात करते हुए संजू सैमसन ने कहा, मैं दबाव का लुत्फ उठाता हूं, मैंने अधिक भारत-पाकिस्तान मैच नहीं खेला है, लेकिन आज दबाव महसूस हो रहा था। आपको खेल के अनुसार ही खुद को ढालना होता है। इसलिए परिस्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी करनी होती है। करीबी मुकाबले अहम होते हैं, क्योंकि इससे आप खुद को परखने का मौका मिलता है।

    अबरार का बने शिकार

    हालांकि, सैमसन अबरार अहमद का शिकार बने, लेकिन इसके बाद शिवम दुबे ने तिलक वर्मा का साथ दिया। 15वें ओवर में हारिस रऊफ से खिलाफ 17 रन बटोरने के बाद मैच भारत की गिरफ्त में आने लगा। फहीम अशरफ ने किफायती 19वां ओवर जरूर डाला, लेकिन तब तक भारत मैच में काफी आगे आ चुका था। एशिया कप के इस संस्करण में भारत की पाकिस्तान के ऊपर लगातार तीसरी जीत दर्ज की।

