'मुझे फोन आया कि भारत को सजा मत दो...', पूर्व मैच रेफरी ने Sourav Ganguly और ICC पर लगाया बड़ा आरोप

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Chris Broad on Sourav Ganguly: पूर्व मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि अपने 21 साल के करियर के दौरान उन्हें भारत के खिलाफ ओवर रेट मामलों में नरमी बरतने के निर्देश दिए गए थे।इतना ही नहीं उन्होंने भारतीय टीम के साथ-साथ पूर्व कप्तान सौरव गांगुली पर बड़ा आरोप लगाया है।

Chris Broad का ICC और सौरव गांगुली पर बड़ा आरोप दरअसल, 68 साल के क्रिस ब्रॉड (Chris Broad) ने हाल ही में द टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में कहा कि आईसीसी के अंदर अब राजनीतिक दखल काफी बढ़ गया है। ब्रॉड ने 2003 से 2024 तक बतौर मैच रेफरी काम किया और इस दौरान उन्होंने 622 अंतरराष्ट्रीय मैचों की निगरानी की, जो क्रिकेट इतिहास में तीसरा सबसे ज्यादा आंकड़ा है। उनका आखिरी मैच फरवरी 2024 में कोलंबो में हुआ था।

ब्रॉड(Chris Broad on Sourav Ganguly) ने बताया कि एक बार भारत के ओवर रेट में कमी को लेकर उन्हें सीधे आईसीसी से फोन आया। उन्होंने कहा कि भारत मैच के अंत में तीन-चार ओवर पीछे था, जिससे उन पर फाइन लगना था। तभी मुझे फोन आया और कहा गया कि थोड़ा नरम रहो, कुछ समय निकाल लो क्योंकि ये इंडिया है। फिर हमें समय निकालना पड़ा ताकि ओवर रेट फाइन से नीचे आ जाए।

उन्होंने आगे बताया कि अगले ही मैच में फिर वही गलती हुई, जब सौरव गांगुली टीम के कप्तान थे। ब्रॉड ने कहा कि अगले मैच में भी वही हुआ। मैंने पूछा-अब क्या करना है? तो कहा गया कि अब करो पेनल्टी। यानी राजनीति तब भी थी। कुछ लोग अब इस सिस्टम में राजनीतिक समझदारी दिखाते हैं, या फिर चुप रहना ही बेहतर समझते हैं।