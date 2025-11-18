Language
    'क्‍या मैं हरमनप्रीत हूं?', निगार सुल्‍ताना ने मारपीट के दावों को किया खारिज, भारतीय कप्‍तान पर कसा तंज

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 12:09 PM (IST)

    बांग्‍लादेश महिला क्रिकेट टीम की कप्‍तान निगार सुल्‍ताना जोटी ने जूनियर खिलाड़‍ियों पर मारपीट के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। उन्‍होंने सवाल किया कि विदेश में रह रही पूर्व खिलाड़ी के पास शिकायत क्‍यों जा रही हैं? सुल्‍ताना ने भारतीय कप्‍तान हरमनप्रीत कौर के पूर्व मैदानी गुस्‍से का मुद्दा छेड़कर पूछा कि क्‍या उन्‍होंने वैसा ही बर्ताव किया। बांग्‍लादेशी कप्‍तान ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए कहा कि कभी टीम के साथी को नुकसान नहीं पहुंचाया।

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। बांग्‍लादेश महिला क्रिकेट टीम की कप्‍तान निगार सुल्‍ताना जोटी ने अपने ऊपर लगे जूनियर खिलाड़‍ियों के साथ मारपीट के आरोप को बेबुनियाद करार दिया है। निगार सुल्‍ताना ने मारपीट के आरोपों को खारिज करते हुए भारतीय वर्ल्‍ड कप व‍िजेता कप्‍तान हरमप्रीत कौर का नाम उछाला है।

    यह विवाद ऐसे शुरू हुआ कि ऑस्‍ट्रेलिया में रह रही बांग्‍लादेशी तेज गेंदबाज जहानरा आलम ने आरोप लगाया कि कई जूनियर क्रिकेटर्स ने उनसे संपर्क करके बताया कि सुल्‍ताना ने उन्‍हें मारा और खराब व्‍यवहार किया। बांग्‍लादेश की कप्‍तान ने हालांकि, आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और सवाल किया कि ऐसी शिकायतें उनके पास क्‍यों जा रही हैं, जो सालों से टीम से दूर हैं।

    सुल्‍ताना ने हरमनप्रीत को घसीटा

    डेली क्रिकेट को दिए इंटरव्‍यू में सुल्‍ताना ने न सिर्फ खुद को बचाया, लेकिन हरमनप्रीत कौर के विवादित रैवेये के बारे में ध्‍यान दिलाया। 2023 में भारतीय टीम बांग्‍लादेश दौरे पर थी। तब भारतीय कप्‍तान ने एलबीडब्‍ल्‍यू के फैसले पर आपत्ति जताते हुए स्‍टंप्‍स पर बल्‍ला मारा और मैच के बाद अंपायरिंग को खराब करार दिया। यह मामला अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर गरमाया था।

    सुल्‍ताना ने क्‍या कहा

    मैं किसी को क्‍यों मारूंगी? मेरा मतलब है कि क्‍यों मैं अपने बल्‍ले से स्‍टंप्‍स पर मारूंगी? क्‍या मैं हरमनप्रीत हूं, कि स्‍टंप्‍स पर इस तरह मारूंगी? मैं ऐसा क्‍यों करूंगी? मेरी निजी जगह पर अगर मेरे दिमाग में कुछ पक रहा है तो मैं शायद अपने बल्‍ले को इधर-उधर पटकूंगी। अपने हेलमेट पर मारूंगी। मगर यह मेरा अपना निजी मामला है।'

    क्‍या था आरोप

    उन्‍होंने आगे कहा, 'मगर मैं किसी और को इस तरह क्‍यों मारूंगी? मैं क्‍यों किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाऊंगी? चूकि ऐसा किसी ने कहा है तो आप अन्‍य खिलाड़‍ियों से पूछिए कि ऐसा कुछ हुआ क्‍या?' याद दिला दें कि जहानरा आलम ने पहले दावा किया था कि जूनियर्स खिलाड़‍ियों ने उनसे कहा- हमें बचा लो। जोटी हमें मारती है। हमें खत्‍म कर देगी।' मगर सुल्‍ताना ने इन आरोपों पर सवाल दागा है।

    सुल्‍ताना ने दी सफाई

    सुल्‍ताना ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, 'मुझे सबके सामने जिस तरह साबित किया गया, वैसी मैं हूं नहीं। अगर वाकई मैंने किसी की पिटाई की होती या किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया होता तो क्‍या टीम प्रबंधन, मैनेजर और कोचिंग स्‍टाफ नहीं हैं? क्‍या मैं अकेली अधिकारी हूं? ऑस्‍ट्रेलिया में रह रही खिलाड़ी को ऐसी बात कोई क्‍यों बताएगा? वो यह बातें किसी और से भी साझा कर सकती थी।

    बांग्‍लादेश का खराब प्रदर्शन

    याद दिला दें कि 2025 महिला वनडे वर्ल्‍ड कप में निगार सुल्‍ताना जोटी ने बांग्‍लादेश की कमान संभाली थी। बांग्‍लादेश की टीम केवल पाकिस्‍तान को मात देने में कामयाब रही। निगार सुल्‍ताना जोटी पर बेशक आरोप लगे हो, लेकिन उन्‍होंने इसे नकारा और कहा कि उन्‍होंने कभी किसी टीम साथी के साथ मारपीट नहीं की।

