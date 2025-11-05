Women's World Cup 2025: बांग्लादेश क्रिकेट में दादागिरी! कप्तान निगार सुल्ताना पर जूनियर्स को पीटने का बड़ा आरोप
Nigar Sultana: बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर जहानारा आलम ने कप्तान निगार सुल्ताना पर जूनियर खिलाड़ियों से मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। जहानारा के अनुसार, यह घटनाएं महिला वर्ल्ड कप 2025 और दुबई दौरे के दौरान हुईं, और यह टीम में कोई नई बात नहीं है, जिससे टीम का माहौल खराब हो गया है। हालांकि, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इन आरोपों को तुरंत खारिज करते हुए इन्हें बेबुनियाद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, और कहा है कि जांच में कोई सबूत नहीं मिला।
स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। Nigar Sultana: बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम से बाहर चल रहीं महिला क्रिकेटर जहानारा आलम ने महिला टीम की कप्तान निगार सुल्ताना जोती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत में हुए महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान निगार सुल्ताना जूनियर खिलाड़ियों के साथ मारपीट की। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इन आरोपों को गलत बताया है।
दरअसल, एक बांग्लादेशी अखबार कालेर कंठो को दिए एक इंटरव्यू में बात करते हुए जहानारा (Jahanara Alam) ने कहा कि जोती (Nigar Sultana Joty) का जूनियर्स को मारना-पीटना टीम में कोई नई बात नहीं है, सभी जानते हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्ल्ड कप 2025 के दौरान कुछ जूनियर खिलाड़ियों ने उन्हें बताया कि उन्हें थप्पड़ मारा गया। दुबई दौरे के समय भी एक जूनियर खिलाड़ी को कमरे में बुलाकर थप्पड़ मारा गया था।
जहानारा, जिन्होंने बांग्लादेश के लिए 52 ODI और 83 T20I खेले हैं, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के दौरान एक खिलाड़ी ने उनसे कहा कि मैं यह फिर नहीं करूंगी, नहीं तो फिर थप्पड़ पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि टीम का माहौल पिछले कुछ सालों में और खराब हो गया है, जिसके चलते उन्होंने अपनी मानसिक सेहत के लिए क्रिकेट से दूर होने का फैसला किया था।
उन्होंने कहा कि मैं अकेली नहीं हूं, बांग्लादेश टीम में लगभग हर कोई किसी न किसी रूप से पीड़ित है। हर किसी की तकलीफ अलग है, यहां एक या दो खिलाड़ियों को ही बेहतर सुविधाएं मिलती हैं और कुछ मामलों में तो सिर्फ एक खिलाड़ी को ही सबकुछ दिया जाता है।
जहानआरा का कहना है कि कोविड के बाद 2021 से ही सीनियर खिलाड़ियों को हटाने की कोशिश शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा कि मुझ जैसे सीनियर खिलाड़ियों को हटाने का प्रोसेसे शुरू तब से किया गया था, तब मुझे बांग्लादेश की 3 टीमों से एक का कप्तान बनाया गया था, बाकी दो टीमों की कप्तान निगार सुल्ताना और शारमिन सुल्ताना थीं। तभी से सीनियर खिलाड़ियों पर दबाव बनना शुरू हो गया था।
हालांकि, बीसीबी ने इन आरोपों को तुरंत खारिज करते हुए इन्हें बेसिर-पैर और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बोर्ड इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है, ये बेबुनियाद, मनगढ़ंत और पूरी तरह झूठे हैं। बयान में आगे कहा गया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे अपमानजनक और विवादित दावे उस समय किए गए हैं जब बांग्लादेश महिला टीम इंटरनेशनल लेवल पर शानदार प्रदर्शन और एकजुटता दिखा रही है। जांच में इन आरोपों का सपोर्ट करने वाला कोई सबूत नहीं मिला है।
