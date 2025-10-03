IND W vs PAK W: एशिया कप में मचा बवाल भारतीय महिला टीम के लिए बनेगा मुसीबत? पूर्व विकेटकीपर ने दिया दो टूक जवाब

Language
    भारत के एक पूर्व विकेटकीपर का कहना है कि एशिया कप विवाद का असर महिला विश्व कप में भारत-पाक मैच पर पड़ेगा। भारतीय पुरुष टीम द्वारा एशिया कप में पाक खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने के कारण दबाव बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि हरमनप्रीत कौर की टीम बाहरी चर्चाओं से ज्यादा चिंतित नहीं होगी और इस दबाव से निपट लेगी।

    एशिया कप के बाद महिला वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने

    पीटीआई, नई दिल्ली : पूर्व विकेटकीपर सबा करीम का मानना है कि हाल में हुए एशिया कप विवाद का कोलंबो में भारतीय महिला टीम के पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी विश्व कप मैच पर बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन हरमनप्रीत कौर की टीम बाहरी चर्चाओं से ज्यादा चिंतित नहीं होगी और इस दबाव से निपट लेगी।

    भारतीय पुरुष टीम ने यूएई में एशिया कप के दौरान हुए तीन मुकाबलों में पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इन्कार कर दिया था। खिताब जीतने के बाद भी भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इन्कार कर दिया, जो एशिया क्रिकेट परिषद (एसीसी) अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृहमंत्री हैं।

    दवाब तो होगा ही

    ऐसे में यह पूछने पर कि क्या रविवार को महिला वनडे विश्व कप में भारत व पाक टीम के बीच होने वाले मैच से पहले भारतीय महिला खिलाड़ी दबाव में होंगी तो करीम ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हां दबाव तो होगा। इसी वजह से महिला विश्व कप में भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच एक बड़ा मुकाबला बन गया है। वर्ना इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय महिला टीम पहले भी पाकिस्तान के विरुद्ध खेल चुकी है।

    खेल पर लगाना होगा ध्यान

    हालांकि, करीम ने यह भी कहा कि भारत के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि इन सभी बाहरी चर्चाओं को नजरअंदाज करके खेल पर ध्यान केंद्रित किया जाए। भारतीय टीम का जिस तरह का अनुभव है, वह इस तरह के विवाद की परवाह किए बिना अच्छा प्रदर्शन करेगी। एशिया कप के दौरान भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की तरह ही हरमनप्रीत और उनकी टीम कोलंबो में वनडे विश्व कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगी।

    यह पूछे जाने पर कि क्या तनाव फिर से बढ़ सकता है तो करीम ने कहा कि उस हद तक नहीं, उस स्तर तक नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय महिला टीम भी उसी तरह व्यवहार करेगी, जैसा भारतीय पुरुष टीम ने एशिया कप में किया था।

