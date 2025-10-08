Language
    Asia Cup की ट्रॉफी के बिना सेलिब्रेट करने का आइडिया किसका था? Varun Chakravarthy ने कर दिया खुलासा

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 01:06 PM (IST)

    भारतीय टीम ने हाल ही में रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप खिताब जीता था। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम ने एशिया कप फाइनल में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान को पटखनी दी थी। पोस्‍ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में काफी ड्रामा हुआ जिसके चलते भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के ही जीत का जश्‍न मनाया। वरुण चक्रवर्ती ने बताया कि ऐसा सेलिब्रेशन का आइडिया किसने दिया था।

    भारत ने बिना ट्रॉफी के ही जीत का जश्‍न मनाया

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम ने मिस्‍ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने मंगलवार को सीएट अवॉर्ड्स में एक बड़ा खुलासा किया। चक्रवर्ती ने बताया कि भारतीय टीम ने एशिया कप जीतने का जश्‍न बिना ट्रॉफी के ही मनाया था, जिसका आइडिया तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने दिया था।

    याद दिला दें कि सूर्यकुमार यादव के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम ने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप खिताब जीता था। हालांकि, पोस्‍ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जमकर ड्रामा हुआ। भारतीय खिलाड़‍ियों ने पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था।

    भारत ने गुजारिश की थी कि अन्‍य कोई अधिकारी उन्‍हें ट्रॉफी सौंपे, जिसे खारिज कर दिया गया। मोहसिन नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए। इसका परिणाम यह रहा कि भारतीय टीम को न तो विजेता मेडल मिले और न ही ट्रॉफी।

    भारतीय टीम ने मनाया जश्‍न

    बता दें कि एशिया कप पोस्‍ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी खत्‍म होने के बाद भी भारतीय टीम मैदान पर रही। अधिकारी मैदान से बाहर जा चुके थे। तब खिलाड़‍ियों ने खिताब जीतने का जश्‍न मनाने की ठानी।

    कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने ट्रॉफी उठाने का एक्‍शन किया और रोहित शर्मा के टी20 वर्ल्‍ड कप सेलिब्रेशन की नकल भी की। पूरी टीम इस दौरान एकजुट रही और सभी ने दिखाया कि ट्रॉफी जीतने का जश्‍न मनाया।

    वरुण ने खोली पोल

    वरुण चक्रवर्ती ने अवॉर्ड्स सेरेमनी में बताया कि ऐसा जश्‍न मनाने का आइडिया अर्शदीप सिंह का था। वरुण ने कहा, 'वो दरअसल अर्शदीप का आइडिया था। हम ट्रॉफी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि क्‍या हुआ। मैं वहीं खड़ा था। उम्‍मीद कर रहा था कि ट्रॉफी दी जाएगी। हम सभी इंतजार कर रहे थे। मगर अगला कप जो मेरे पास था, वो कॉफी कप था।'

    माहौल बन गया: संजू

    संजू सैमसन को सीएट अवॉर्ड्स में साल का सर्वश्रेष्‍ठ टी20आई बल्‍लेबाज चुना गया। संजू ने वरुण की बात पर समर्थन जताया। उन्‍होंने स्‍वीकार किया कि ट्रॉफी हाथ में लिए बिना जश्‍न मनाना थोड़ा अजीब था, लेकिन टीम भावना की मदद से माहौल खुशनुमा बन गया।

    सैमसन ने कहा, 'थोड़ा अजीब था। बिना ट्रॉफी के सेलिब्रेट करना। मगर हमारे ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी सकारात्‍मक था। भले ही हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि हमारे पास सबकुछ है। ऐसा ही हमने किया।'

