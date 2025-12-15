Language
    IND vs SA: 'मैं माफी मांगना चाहता हूं', अर्शदीप सिंह ने सरेआम मांगी कोच से माफी, कैमरामैन से भी की खास अपील

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:41 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल से माफी मांगी है। उन्होंने ये माफी दूसरे टी20 में लगातार वाइड गेंदें फेंकने ...और पढ़ें

    अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल से मांगी माफी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 मैच में साउथ अफ्रीका को एखतरफा मुकाबले में मात देने के बाद भारती क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने गेंदबाजों के प्रदर्शन को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि साउथ अफ्रीका के विरुद्ध कम स्कोर वाले तीसरे टी-20 मैच में अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन ने उन्हें खुश कर दिया। वहीं दूसरे टी20 में आलोचना झेलने वाले अर्शदीप सिंह ने मोर्केल से माफी भी मांगी है।

    भारत ने इस मैच में साउथ अफ्रीका को सस्ते में समेट दिया था। साउथ अफ्रीकी टीम महज 117 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। टीम इंडिया ने तीन विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। इसी के साथ भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली थी।

    अर्शदीप ने भी जताई खुशी

    मोर्कल ने बीसीसीआई टीवी द्वारा डाले गए एक वीडियो में कहा कि मुझे खुशी है कि गेंदबाजों ने इस तरह से वापसी की।

    अर्शदीप ने वीडियो में कहा कि पिछले मैच में मैंने जब भी वाइड गेंदें डाली, कैमरा कोच (मोर्कल) के चेहरे पर बार बार जा रहा था मानो उन्होंने मुझे कोई गलत रणनीति दे दी थी। मैं मोर्ने से माफी मांगना चाहता हूं और यह भी सुनिश्चित करना चाहता हूं कि कैमरा उनके चेहरे पर बार बार नहीं जाए।

    दूसरे मैच में अर्शदीप ने लगातार छह वाइड गेंदें फेंकी थीं। दूसरे मैच में भारत को हार मिली थी और गेंदबाजों के प्रदर्शन की काफी आलोचना हुई थी। तीसरे टी20 में भारतीय गेंदबाजों ने इसकी भरपाई कर दी और साउथ अफ्रीका को सस्ते में ढेर कर दिया।

    राणा ने कही ये बात

    वहीं, हर्षित राणा ने कहा कि उन्हें अर्शदीप के साथ मिलकर जोड़ी में गेंदबाजी करना काफी पसंद है क्योंकि बाएं हाथ का ये गेंदबाज एक छोर से दवाब बनाते हैं। उन्होंने कहा, "मुझे अर्शदीप के साथ गेंदबाजी पसंद है। वह दूसरे छोर से दबाव बनाता है जिससे मदद मिलती है। धर्मशाला में यह मेरा पहला मैच था और गेंदबाजी करके अच्छा लगा। मौसम से काफी मदद मिली।"

