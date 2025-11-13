Arjun Tendulkar से नाता तोड़ेगी MI? इस खिलाड़ी के लिए करेगी ट्रेड; R Ashwin ने बताया बड़ा सच

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2026 से पहले जहां एक तरफ स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, सैम करन और संजू सैमसन के बीच होने वाली ट्रेड की चर्चा जोरों पर है, वहीं दूसरी ओर एक और अहम डील चुपचाप तैयार हो रही है, जिसको लेकर भारतीय टीम के ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने बड़ा सच बताया है।

Ravichandran Ashwin ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया कि मुंबई इंडियंस (MI) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) को ट्रेड के जरिए हासिल कर लिया है। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई, क्योंकि इससे पहले ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थीं कि दोनों टीमों के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है।

Shardul Thakur की MI में एंट्री, अर्जुन तेंदुलकर का कटा पत्ता? क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) के बीच ट्रेड को लेकर डील लगभग तय हो चुकी है। इस डील के तहत अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) में भेजा जाएगा, जबकि शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) MI में शामिल होंगे।

हालांकि, दोनों डील्स को अलग-अलग कैश ट्रांसफर के रूप में दर्ज किया जाएगा, लेकिन ये एक ही ट्रेड अरेंजमेंट का हिस्सा मानी जा रही हैं। BCCI ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मुंबई क्रिकेट सर्कल के सूत्रों के मुताबिक, दोनों ट्रांसफर लगभग फाइनल हैं। उम्मीद है कि 15 नवंबर को जब BCCI IPL की रिटेंशन और रिलीज लिस्ट जारी करेगा, उसी दिन इसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी।

बता दें कि शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur), जो फिलहाल मुंबई की घरेलू टीम के कप्तान हैं, को LSG ने पिछले सीजन से पहले 2 करोड़ रुपये में रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया था। उन्होंने 10 मैचों में 13 विकेट लिए और बल्ले से 18 रन बनाए।