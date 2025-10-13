स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान और कोच अनिल कुंबले ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 वर्ल्‍ड कप में खेलने पर बयान देकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। आईसीसी वनडे वर्ल्‍ड कप 2027 का आयोन दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में होना है।

रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों टेस्‍ट व टी20 इंटरनेशनल प्रारूप से संन्‍यास ले चुके हैं। केवल वनडे प्रारूप में दोनों सक्रिय हैं। दोनों दिग्‍गजों की कोशिश 2027 वनडे वर्ल्‍ड कप खेलना है। हालांकि, टूर्नामेंट में अभी दो साल का समय है और इनके फॉर्म में गिरावट के कारण इनकी निरतंरता व लंबे समय तक खेलने पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

अनिल कुंबले ने क्‍या कहा अनिल कुंबले ने जियोस्‍टार से बातचीत में कहा, 'मैदान पर दोनों खिलाड़‍ियों की उपस्थिति का जश्‍न मनाइए। दोनों ने सालों से भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है। आप नहीं जानते अगर उनके दिमाग में है कि 2027 वनडे वर्ल्‍ड कप खेलना है, लेकिन अभी कुछ साल बचे हैं।'

पूर्व भारतीय कप्‍तान ने आगे कहा, 'आगे मैच आ रहे हैं। दोनों को जरुरत है कि अपने खेल का आनंद उठाएं। अब रोहित कप्‍तान नहीं हैं तो लीडरशिप का भार और जिम्‍मेदारी उनके कंधों से हट गई है। तो बस अब उन्‍हें बल्‍लेबाजी करना है और मैदान में प्रत्‍येक पल का आनंद उठाना है। मुझे नहीं लगता कि उन्‍हें 2027 के बारे में सोचने की जरुरत है।'