Rohit Sharma और Virat Kohli 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे? अनिल कुंबले के बयान ने बहस को गरमाया
अनिल कुंबले ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने पर अपनी राय व्यक्त की है। कुंबले ने दोनों दिग्गजों को अहम सलाह दी है कि साल दर साल अपने क्रिकेट का आनंद उठाने पर ध्यान दें न कि काफी आगे की सोचे। कुंबले ने कहा कि वर्ल्ड कप में काफी समय है और ऐसे में रोहित-कोहली को ज्यादा दूर की नहीं सोचनी चाहिए।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और कोच अनिल कुंबले ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 वर्ल्ड कप में खेलने पर बयान देकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 का आयोन दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में होना है।
रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों टेस्ट व टी20 इंटरनेशनल प्रारूप से संन्यास ले चुके हैं। केवल वनडे प्रारूप में दोनों सक्रिय हैं। दोनों दिग्गजों की कोशिश 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलना है। हालांकि, टूर्नामेंट में अभी दो साल का समय है और इनके फॉर्म में गिरावट के कारण इनकी निरतंरता व लंबे समय तक खेलने पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
अनिल कुंबले ने क्या कहा
अनिल कुंबले ने जियोस्टार से बातचीत में कहा, 'मैदान पर दोनों खिलाड़ियों की उपस्थिति का जश्न मनाइए। दोनों ने सालों से भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है। आप नहीं जानते अगर उनके दिमाग में है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलना है, लेकिन अभी कुछ साल बचे हैं।'
पूर्व भारतीय कप्तान ने आगे कहा, 'आगे मैच आ रहे हैं। दोनों को जरुरत है कि अपने खेल का आनंद उठाएं। अब रोहित कप्तान नहीं हैं तो लीडरशिप का भार और जिम्मेदारी उनके कंधों से हट गई है। तो बस अब उन्हें बल्लेबाजी करना है और मैदान में प्रत्येक पल का आनंद उठाना है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें 2027 के बारे में सोचने की जरुरत है।'
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिखेगा एक्शन
जंबो ने कहा, 'रोहित और कोहली दोनों के पास अनुभव है। आदर्श रूप से आप चाहेंगे कि वो टीम का हिस्सा हो, लेकिन बेहतर होगा कि चीजें साल दर साल के हिसाब से आगे बढ़ाएं।' बता दें कि रोहित और कोहली दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी तीन वनडे मैचों की सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा हैं।
शुभमन गिल को इस सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया है। कुंबले ने कहा, 'ये दोनों (रोहित-विराट) खिलाड़ी चैंपियन हैं। ऑस्ट्रेलिया में फैंस इन्हें खेलते देखने के लिए जरूर आएंगे।'
