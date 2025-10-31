स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। गत चैंपियन ऑस्‍ट्रेलिया को गुरुवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप के सेमीफाइनल मैच में भारत के हाथों 9 गेंदें शेष रहते पांच विकेट की शिकस्‍त झेलनी पड़ी। ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान एलिसा हीली ने संकेत दिए कि यह संभवत: उनके 50 ओवर वर्ल्‍ड कप का आखिरी मैच है।

भारतीय टीम ने नवी मुंबई के डीवाय पाटिल स्‍टेडियम पर अपने इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज करके ऑस्‍ट्रेलिया का राज खत्‍म किया। बता दें कि ऑस्‍ट्रेलिया ने पहले बल्‍लेबाजी की और पूरी टीम 49.5 ओवर में 338 रन पर ऑलआउट हुई। जवाब में भारत ने 48.3 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्‍य हासिल किया।

एलिसा हीली ने क्‍या कहा एलिसा हीली ने मैच के बाद कहा, 'मेरे ख्‍याल से इस पूरे टूर्नामेंट में सभी ने अच्‍छी तरह योगदान दिया। यही वजह है कि हारने वाली कप्‍तान बनकर खड़े रहना निराशाजनक लग रहा है। हमने कई मौके बनाएं। हमने दबाव बनाया। मगर हम मैच जीतने में कामयाब नहीं हुए।'

हीली को कैच टपकाना पड़ा भारी बता दें कि फोएब लिचफील्‍ड (119) और एलिसा पेरी (77) की उम्‍दा पारियों के दम पर ऑस्‍ट्रेलिया ने 338 रन का विशाल स्‍कोर बनाया। भारत की तरफ से जेमिमा रोड्रिग्‍ज (127*) और हरमनप्रीत कौर (89) ने जवाबी हमला बोला। हीली ने जेमिमा का कैच टपका दिया, जब वो 82 रन पर थीं। यह कैच ऑस्‍ट्रेलिया को बहुत भारी पड़ा क्‍योंकि रोड्रिग्‍ज ने भारत को जीत दिलाकर ही दम लिया।

तब नहीं रहूंगी यह पूछने पर कि अगले वनडे वर्ल्‍ड कप में वापसी की कोई योजना है तो 35 साल की एलिसा हीली ने बेझिझक जवाब दिया, 'नहीं, मैं तब नहीं रहूंगी। यह अगले चक्र की खूबसूरती है। हम देखेंगे कि आगे क्‍या होता है। अगले साल टी20 वर्ल्‍ड कप होना है, जिसके लिए हमारी टीम काफी उत्‍साहित है। मगर मुझे लगता है कि हमारे वनडे क्रिकेट में आगे चलकर कुछ बदलाव जरूर होंगे।'

एलिसा हीली का वनडे करियर हीली के संकेत देने से साफ लग रहा है कि वो वनडे प्रारूप को अलविदा कहेंगी। ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान हीली ने अब तक 123 वनडे मैच खेले, जिसमें सात शतक और 18 अर्धशतकों की मदद से 3563 रन बनाए। उनकी औसत 35.98 और स्‍ट्राइक रेट 100 के करीब रहा। हीली ने मौजूदा वर्ल्‍ड कप में पांच मैचों में 299 रन बनाए।

ऑस्‍ट्रेलिया की युवा पीढ़ी शानदार एलिसा हीली ने विश्‍वास जताया कि ऑस्‍ट्रेलिया की युवा पीढ़ी शानदार है और वो आगे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उन्‍होंने कहा, 'जब आप देखेंगे कि मेरी उम्र के खिलाड़ी दूर जाएंगे तो यह देखना अलग अनुभव होगा कि अगली पीढ़ी किस तरह खेलेगी। फोएब लिचफील्‍ड ने भारत के खिलाफ शानदार शतक जमाया। उन्‍हें खेलते देखने में मजा आया। अगले चार साल वर्ल्‍ड कप तक बहुत उत्‍साहित रहने वाला है।'