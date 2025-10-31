'हमने अपनी गलतियों से सबक लिया', Harmanpreet Kaur ने जीत के बाद किए कई खुलासे; जेमिमा की तारीफों के बांधे पुल

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम ने गुरुवार को इतिहास पलटते हुए सात बार की चैंपियन ऑस्‍ट्रेलिया को रौंद दिया। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम ने डीवाय पाटिल स्‍टेडियम पर सबसे बड़े रन चेज को अंजाम दिया और आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप के फाइनल में जगह पक्‍की की। भारत का फाइनल में सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा।

भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद कप्‍तान हरमनप्रीत कौर ने कई रोचक खुलासे किए। उन्‍होंने मैच के बाद बताया कि कोच से क्‍या बातचीत हुई। भारतीय कप्‍तान ने कहा, 'बहुत गर्व है। मेरे पास अपनी भावनाएं जाहिर करने के लिए शब्‍द नहीं हैं। बहुत अच्‍छा महसूस हो रहा है। हमने सालों कड़ी मेहनत की और इस बार रेखा पार करने में कामयाब हुए।'

इस टीम पर गर्व हरमनप्रीत कौर ने साथ ही कहा, 'हम एक-दूसरे से कहते हैं कि हमने ऐसा किया क्‍योंकि कड़ी मेहनत की है। मुझे और कोच को इस टीम पर गर्व है। हमें विश्‍वास है कि कोई भी खिलाड़ी किसी भी स्थिति से मैच जिताकर दे सकता है। हमने कुछ गलतियां की, लेकिन इससे सबक लेकर आगे बढ़े।'

उन्‍होंने कहा, 'ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ हम चाहते थे कि सभी स्थितियां हमारे पक्ष में हो और हम एक-दूसरे से कह रहे थे कि टीम के लिए क्रीज पर डटे रहना है। यह हमारे लिए कारगर साबित हुआ। इंग्‍लैंड के खिलाफ मैच में हमने महसूस किया कि योजना का सही पालन नहीं किया। हमने 2-3 ओवर की देरी की थी। कुछ ओवर पहले जोखिम उठाना था और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा।'

हमारी रणनीति काम आई 36 साल की हरमन ने कहा, 'हमने ये बातें की और फैसला लिया कि सोच समझकर खेलना होगा। एक बार आप मैच से बाहर हो गए तो वापसी करना मुश्किल होता है। मुझे पता है कि यह 50 ओवर का गेम है, लेकिन आखिरी के पांच ओवर में आपको सटीक और समझदार होना रहता है। हम जानते थे कि इस तरह की स्थिति में क्‍या करना चाहते हैं और 50वें ओवर से पहले मैच खत्‍म करना चाहते थे।'

रोड्रिग्‍ज पर हमेशा विश्‍वास हरमनप्रीत कौर ने प्‍लेयर ऑफ द मैच जेमिमा रोड्रिग्‍ज (127*) की तारीफों के पुल बांधे। कौर ने कहा, 'जेमिमा ऐसी है, जो हमेशा टीम के लिए बेहतर करना चाहती है। वो काफी समझदार है और जिम्‍मेदारी लेना चाहती है। हमें उस पर हमेशा विश्‍वास रहता है। हम दोनों का पिच पर समय अच्‍छा बीता। जब भी हम साथ बैटिंग करते हैं तो एक-दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं।'

उन्‍होंने आगे कहा, 'जेमिमा हमेशा मुझे कहती है कि हमें पांच रन मिल गए, सात रन आ गए। दो गेंदें बची हैं। इससे पता चलता है कि वो मैच में कितना शामिल रहती है। उसकी सोच शानदार है। उसे बड़ा श्रेय जाता है कि अपना धैर्य बनाए रखा और टीम के लिए बल्‍लेबाजी करती रही।'