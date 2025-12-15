Language
    'मैं एक बात साफ बता रहा हूं...', बचपन के दोस्त शुभमन गिल के बचाव में कूदे अभिषेक शर्मा, आलोचकों को दिया करारा जवाब

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:54 PM (IST)

    भारतीय टी20 टीम के उप-कप्तान शुभमन गिल इस समय खराब फॉर्म के कारण आलोचकों के निशाने पर हैं। हालांकि, उनके बचपन के दोस्त अभिषेक शर्मा ने उन पर भरोसा जता ...और पढ़ें

    शुभमन गिल के समर्थन में उतरे अभिषेक शर्मा

    पीटीआई, धर्मशाला: बारह वर्ष की उम्र से शुभमन गिल के साथ खेल रहे अभिषेक शर्मा को पता है कि खराब फॉर्म से उबरकर वह भारत के लिए टी-20 में मैच जीतेंगे और अगले साल टी-20 विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन करेंगे। भारत की टी-20 एकादश में गिल के चयन पर सवाल उठे थे, क्योंकि फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन को बाहर रखा गया था।

    गिल 15 पारियों में 137.3 की स्ट्राइक रेट से 291 रन ही बना सके हैं। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध तीसरे टी-20 में उन्होंने 28 गेंद में 28 रन बनाए। गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव के खराब फॉर्म के बारे में पूछने पर अभिषेक ने कहा कि मैं एक बात साफ बताना चाहता हूं कि आप भरोसा रखिए। ये दोनों खिलाड़ी भारत के लिए विश्व कप में मैच जीतेंगे और इस सीरीज में भी।

    'किसी भी हालात में बना सकता है रन'

    अपने बचपन के दोस्त गिल के बारे में उन्होंने कहा कि मैं इतने समय से इनके साथ खेल रहा हूं, खासकर शुभमन के तो मुझे पता है कि वह किसी भी टीम के विरुद्ध और किसी भी हालात में रन बना सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे उस पर शुरू से काफी भरोसा है और जल्दी ही सभी को पता चलेगा और सभी इसी तरह से भरोसा करेंगे।

    तीसरे मैच में 18 गेंद में 35 रन बनाकर भारत को 2.1 से बढत दिलाने वाले अभिषेक ने कहा कि दिसंबर के मौसम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बल्लेबाजी की। उन्होंने कहा कि आपको यह ध्यान में रखना पड़ता है कि गेंद स्विंग कर रही है या सीम ले रही है। मैंने कुछ ऐसे शॉट खेले जो ऐसे विकेट पर ही खेले जा सकते हैं।

    संजू हैं बाहर

    गिल की जगह पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वह संजू की जगह आए हैं तो बतौर ओपनर भारत के लिए तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और रनों की बारिश कर रहे थे। संजू और अभिषेक की जोड़ी टी20 की दुनिया की सबसे खतरनाक जोड़ियों में गिनी जाने लगी थी। गिल उस तरह की बल्लेबाजी नहीं दिखा पाए हैं जिस तरह की संजू ने दिखाई थी।

