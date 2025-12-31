Zydus Wellness ने कर दी निवेशकों की तबियत खुश, लगाई 12% की छलांग; वजह जानकर आप भी लगाएंगे पैसा!

नई दिल्ली। अहमदाबाद की पैकेज्ड फूड बनाने वाली कंपनी जाइडस वेलनेस का शेयर (Zydus Wellness Share Price) बुधवार 31 दिसंबर को बीएसई पर सामान्य से ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम के बीच 12.5% से अधिक उछला और ₹482.40 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। करीब ढाई बजे कंपनी का शेयर बीएसई पर 53 रुपये या 12.50 फीसदी की तेजी के साथ 477 रुपये पर है।

क्यों आई जाइडस वेलनेस के शेयर में तेजी? ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज ने जाइडस वेलनेस पर 'BUY' रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की है। इसने इसके लिए 575 रुपये का शेयर प्राइस टार्गेट भी दिया है। रिसर्च फर्म के एनालिसिस के अनुसार, जाइडस वेलनेस की अपनी जैसी मार्केट कैप वाली दूसरी कंपनियों के मुकाबले सबसे अच्छी रिस्क-रिवॉर्ड प्रोफाइल में से एक है।

अनुमान लगाया जा रहा है कि मोतीलाल ओसवाल की रेटिंग के बाद जाइडस वेलनेस के शेयरों में तगड़ी खरीदारी हुई है।

वॉल्यूम में आई शानदार तेजी जाइडस वेलनेस के शेयरों में आम दिनों से ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिली। NSE पर ट्रेडिंग वॉल्यूम 81,259 शेयरों के औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम की तुलना में लगभग 9 गुना बढ़कर 7.19 लाख शेयर हो गया। BSE पर, पिछले दो हफ्तों में डेली ट्रेड होने वाले 6,315 शेयरों के औसत की तुलना में 91,000 शेयरों का लेन-देन हुआ।