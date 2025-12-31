चीन को इस तरह चोट पहुंचाने की तैयारी, स्टील इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर; शेयरों में शानदार तेजी

नई दिल्ली। मंगलवार को जारी वित्त मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, भारत ने कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर 11% से 12% के बीच तीन साल का इंपोर्ट टैरिफ लगाया है। इस कदम के जरिए सरकार का मकसद चीन से आने वाले सस्ते शिपमेंट पर रोक लगाना है।

इस टैक्स को स्थानीय तौर पर सेफगार्ड ड्यूटी कहा जाता है। सरकार के फैसले के अनुसार 3 सालों के दौरान पहले साल 12%, दूसरे साल 11.5% और तीसरे साल 11% टैक्स लगाया जाएगा।

