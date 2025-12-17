Zomato Share को रोक लो, 399 के पार जाएगा भाव; JM फाइनेंशियल ने कहा- खरीदो, टारगेट देख आएंगे अमीर होने के सपने!
ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने Zomato के शेयरों के लिए टारगेट प्राइस को संशोधित किया है, लेकिन 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी है। ब्लिंकिट की धीमी ग्रोथ की ...और पढ़ें
नई दिल्ली। Zomato के शेयरों को लेकर ब्रोकरेज फर्म ने नया टारगेट प्राइस दिया है। बुधवार 17 दिसंबर को इसके शेयर NSE पर -0.30 की गिरावट के साथ 283.60 रुपये के स्तर पर बंद हुए। कई दिनों से इसके शेयर 280 से 300 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। अब इसे लेकर ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट प्राइस को रिवाइज करते हुए BUY की रेटिंग दी है।
JM फाइनेंशियल ने Eternal (पहले Zomato के नाम से जाना जाता था) के लिए अपना प्राइस टारगेट कम कर दिया है। क्योंकि उसका मानना है कि Blinkit की सीक्वेंसियल ग्रोथ Q3FY26 में कम हो सकती है, मुख्य रूप से ज्यादा कॉम्पिटिशन और अनफेवरेबल बेस (Q2 में शुरुआती फेस्टिव बेनिफिट) के कारण। इसने स्टॉक पर प्राइस टारगेट में 11.11% की कटौती की है।
कितने तक जाएगा Zomato का शेयर?
JM फाइनेंशियल ने इटरनल पर अपनी "बाय" रेटिंग बनाए रखी, लेकिन इसका टारगेट प्राइस ₹450 प्रति शेयर से बदलकर ₹400 प्रति शेयर कर दिया। रिवाइज्ड प्राइस टारगेट के हिसाब से मंगलवार के क्लोजिंग लेवल से इसमें अभी भी लगभग 41% की बढ़ोतरी की संभावना है।
ब्रोकरेज का मानना है कि एटरनल के क्विक कॉमर्स डिवीजन, ब्लिंकिट की ग्रोथ दिसंबर तिमाही में पिछली तिमाही के मुकाबले थोड़ी धीमी हो सकती है। इसकी मुख्य वजह ज्यादा कॉम्पिटिशन और पिछले साल का बेस कम होना है, साथ ही दूसरी तिमाही में फेस्टिव सीजन का फायदा भी मिला था।
जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि इसके चलते, इस वित्त वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही में क्रमशः 25% और 27% की तुलना में दिसंबर तिमाही में नेट ऑर्डर वैल्यू में बढ़ोतरी लगभग 13% (जो पिछले साल से 120% ज्यादा होगी) रह सकती है।
कैसा रहेगा फूड डिलीवरी बिजनेस
इटरनल के फूड डिलीवरी बिजनेस के लिए, रिपोर्ट में उम्मीद है कि हाल की मैक्रो चुनौतियों के बाद 3QFY26 में जोमैटो की NOV ग्रोथ में सीक्वेंशियल सुधार होगा, और मीडियम-टर्म ग्रोथ हाई-टीन्स में होगी—जो अंडरलाइंग मार्केट का 1.2x-1.5x होगा। ग्रोथ ड्राइवर्स में बदलते कंज्यूमर आदतें और नए रेस्टोरेंट सप्लाई शामिल हैं। डुओपॉली मार्केट स्ट्रक्चर के सपोर्ट से मार्जिन 5-6% NOV पर स्थिर रहने की उम्मीद है।
इंटरनल की मजबूत बैलेंस शीट, जिसमें 18,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नेट कैश है, कॉम्पिटिशन का सामना करने और ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करने में फ्लेक्सिबिलिटी देती है। कंपनी कंसोलिडेटेड लेवल पर फ्री कैश फ्लो जेनरेट करना जारी रखे हुए है, जिसमें वन-ऑफ वर्किंग कैपिटल इम्पैक्ट शामिल नहीं हैं, यह नोट किया गया।
1 साल में कितना भागे हैं Zomato के शेयर?
एक साल में जोमैटो के शेयरों ने 34.16 फीसदी का रिटर्न दिया है, जबकि इस साल अब तक यह 34 फीसदी से अधिक का रिटर्न दे चुका है। वहीं, 6 महीने में इसके शेयरों ने 14.70 फीसदी का रिटर्न दिया है। ब्रोकरेज फर्म के अनुसार आने वाले समय में इसके शेयरों में तेजी देखी जा सकती है।
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
