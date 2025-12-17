लिस्टिंग से पहले ही ICICI Prudential AMC के शेयरों की धूम, PL कैपिटल ने कहा- खरीद लो; टारगेट देख आएगा लालच!
ICICI Prudential AMC IPO: ब्रोकरेज फर्म पीएल कैपिटल ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ की लिस्टिंग से पहले ही इसे खरीदने की सलाह दी है और 3000 र ...और पढ़ें
नई दिल्ली। देश की दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी ICICI Prudential AMC के IPO की लिस्टिंग से पहले ही ब्रोकरेज फर्म ने खरीदने की सलाह दी है और साथ ही एक बड़ा टारगेट प्राइस भी सेट कर दिया है। इसकी लिस्टिंग पर सभी की निगाहे हैं। शेयर मार्केट के बड़े-बड़े निवेशकों की नजर भी इस पर है। लिस्ट होते ही इसके शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं कि ब्रोकरेज फर्म पीएल कैपटिल ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के शेयरों को लेकर क्या टारगेट प्राइस दिया है।
ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी 1993 में शुरू हुई थी और भारत में एक फंड मैनेजमेंट फर्म के तौर पर काम करती है। इसके बिजनेस में अलग-अलग मार्केट-लिंक्ड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टर के पैसे को मैनेज करना शामिल है, जिसमें इन्वेस्टमेंट के फैसले इंटरनल रिस्क कंट्रोल और लॉन्ग-टर्म एलोकेशन स्ट्रैटेजी के आधार पर लिए जाते हैं।
3000 रुपये तक जाएगा ICICI Prudential AMC का शेयर
पीएल कैपिटल ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट को BUY की रेटिंद दी है। फर्म ने इसका टारगेट प्राइस 3000 रुपये तक किया है। फर्म ने कहा कि हम इसके बिजनेस की संभावनाओं को लेकर पॉजिटिव हैं क्योंकि इसका मजबूत प्रदर्शन/पैरेंटेज जो AMCs में सबसे ज्यादा नेट इक्विटी फ्लो मार्केट शेयर (8MFY26 में 17.5%) को बढ़ा रहा है और सबसे कम डिस्ट्रीब्यूटर पेआउट के कारण इसका बेहतर इक्विटी यील्ड 67bps है। पीएल कैपिटल ने कहा कि ICICIBC के क्लोज्ड आर्किटेक्चर के कारण यह MF बिक्री का 73.7% हिस्सा है।
ICICI Prudential AMC के IPO की डिटेल
ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का अलॉटमेंट आज, 17 दिसंबर को फाइनल होने की उम्मीद है। बिडिंग के आखिरी दिन तक IPO को 39.17 गुना सब्सक्राइब किया गया था। ICICI प्रूडेंशियल AMC का IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, जिसका मतलब है कि कंपनी को इस इश्यू से कोई नया कैपिटल नहीं मिलेगा। इस इश्यू के लिए प्राइस बैंड 2,061-2,165 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था।
|ICICI Prudential AMC IPO
|प्राइस बैंड
|₹2061-2165
|आईपीओ की तारीख
|12-16 दिसंबर
|जीएमपी
|16.35%
|आईपीओ अलॉटमेंट की तारीख
|17 दिसंबर
|लिस्टिंग की तारीख
|19 दिसंबर
ICICI प्रूडेंशियल AMC कई एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की एक बड़ी रेंज पेश करता है, जो इनकम कमाने से लेकर लंबे समय तक वेल्थ बनाने तक, अलग-अलग क्लाइंट के लक्ष्यों और रिस्क प्रोफाइल को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। 30 सितंबर, 2025 तक, कंपनी 143 म्यूचुअल फंड स्कीम मैनेज कर रही थी। इनमें 44 इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, 20 डेट स्कीम, 61 पैसिव स्कीम, 15 डोमेस्टिक फंड-ऑफ-फंड, एक लिक्विड स्कीम, एक ओवरनाइट स्कीम और एक आर्बिट्राज स्कीम शामिल हैं।
कितना है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का GMP?
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट का जीएमपी 354 रुपये है। इसके आईपीओ की लिस्टिंग 19 दिसंबर को होनी है ऐसे में कल इसका जीएमपी और बढ़ सकता है। अभी जीएमपी 16.35 फीसदी ही है। इसकी लिस्टिंग धमाकेधार हो सकती है।
यह भी पढ़ें- Exclusive Interview: 60% मुनाफा हर साल डिविडेंड के रूप में बांटेगी ICICI प्रूडेंशियल एएमसी, मैनेजमेंट ने बताया पूरा प्लान
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां दो आईपीओ की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।