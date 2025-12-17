लिस्टिंग से पहले ही ICICI Prudential AMC के शेयरों की धूम, PL कैपिटल ने कहा- खरीद लो; टारगेट देख आएगा लालच!

नई दिल्ली। देश की दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी ICICI Prudential AMC के IPO की लिस्टिंग से पहले ही ब्रोकरेज फर्म ने खरीदने की सलाह दी है और साथ ही एक बड़ा टारगेट प्राइस भी सेट कर दिया है। इसकी लिस्टिंग पर सभी की निगाहे हैं। शेयर मार्केट के बड़े-बड़े निवेशकों की नजर भी इस पर है। लिस्ट होते ही इसके शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं कि ब्रोकरेज फर्म पीएल कैपटिल ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के शेयरों को लेकर क्या टारगेट प्राइस दिया है।

ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी 1993 में शुरू हुई थी और भारत में एक फंड मैनेजमेंट फर्म के तौर पर काम करती है। इसके बिजनेस में अलग-अलग मार्केट-लिंक्ड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टर के पैसे को मैनेज करना शामिल है, जिसमें इन्वेस्टमेंट के फैसले इंटरनल रिस्क कंट्रोल और लॉन्ग-टर्म एलोकेशन स्ट्रैटेजी के आधार पर लिए जाते हैं।

3000 रुपये तक जाएगा ICICI Prudential AMC का शेयर पीएल कैपिटल ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट को BUY की रेटिंद दी है। फर्म ने इसका टारगेट प्राइस 3000 रुपये तक किया है। फर्म ने कहा कि हम इसके बिजनेस की संभावनाओं को लेकर पॉजिटिव हैं क्योंकि इसका मजबूत प्रदर्शन/पैरेंटेज जो AMCs में सबसे ज्यादा नेट इक्विटी फ्लो मार्केट शेयर (8MFY26 में 17.5%) को बढ़ा रहा है और सबसे कम डिस्ट्रीब्यूटर पेआउट के कारण इसका बेहतर इक्विटी यील्ड 67bps है। पीएल कैपिटल ने कहा कि ICICIBC के क्लोज्ड आर्किटेक्चर के कारण यह MF बिक्री का 73.7% हिस्सा है।

ICICI Prudential AMC के IPO की डिटेल ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का अलॉटमेंट आज, 17 दिसंबर को फाइनल होने की उम्मीद है। बिडिंग के आखिरी दिन तक IPO को 39.17 गुना सब्सक्राइब किया गया था। ICICI प्रूडेंशियल AMC का IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, जिसका मतलब है कि कंपनी को इस इश्यू से कोई नया कैपिटल नहीं मिलेगा। इस इश्यू के लिए प्राइस बैंड 2,061-2,165 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था।